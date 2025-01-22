العروبة ودبا الحصن.. بصيص أمل في محطة فاصلة



رغم أن مباراة العروبة ودبا الحصن تجمع بين فريقين يحتلان آخر جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، إلا أنها تعد واحدة من أبرز مواجهات المسابقة، نظراً لحساسية موقف الفريقين في صراع النجاة من الهبوط.

ويمثل اللقاء الذي يُقام، اليوم الخميس، في ختام الجولة 13 محطة فاصلة لكل من الفريقين في سعيهما لتصحيح المسار، وإعادة الأمل لجماهيرهما في النصف الثاني من الموسم، وتتجه الأنظار إلى هذه المواجهة، كونها تشكل لقاء استثنائياً يحمل عنوان «مواجهة الجريحين»، إذ يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية، تعيد التوازن لمسيرته في المسابقة، في ظل صعوبة الموقف الذي يعيشه الطرفان.

يدخل العروبة المباراة وهو في قاع جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط جمعها من 12 مباراة، الفريق الذي لم يحقق سوى فوز وحيد مقابل 11 خسارة، سجل 7 أهداف، واستقبلت شباكه 34 هدفاً، ورغم هذه الأرقام يحتفظ العروبة بأمل تحقيق تحول في مسيرته، مستنداً إلى سجله الإيجابي أمام الفرق الصاعدة، حيث سبق له مواجهة فريقين صاعدين في النسخ الماضية من الدوري، وحقق الفوز في كلتا المواجهتين.

على الجانب الآخر يحتل دبا الحصن المركز 13 وقبل الأخير برصيد 6 نقاط، الفريق الذي فاز بمباراة واحدة فقط، وتعادل في ثلاث مقابل سبع هزائم، سجل 12 هدفاً، ولكنه استقبل 29 هدفاً، مما يعكس معاناته الدفاعية، ورغم هذه التحديات يطمح دبا الحصن لتحقيق فوز مهم يوسع الفارق مع العروبة، ويمنحه دفعة معنوية كبيرة للابتعاد عن المراكز الخطرة.

مواجهة الأمل الأخير

وتشير الأرقام إلى معاناة الفريقين، إلا أن اللقاء يحمل آمالاً كبيرة لكل منهما، إذ يعتمد العروبة على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، بينما يسعى دبا الحصن لاستغلال نقاط ضعف منافسه، وكسر سلسلة تعثراته، وتعد المباراة محطة حاسمة في موسم الفريقين، حيث ستسهم بشكل كبير في تحديد ملامح المنافسة على البقاء خلال النصف الثاني من الدوري، وهي فرصة لكل منهما لإعادة ترتيب أوراقه وفتح صفحة جديدة قد تكون مفتاحاً للنجاة في الجولات المقبلة.