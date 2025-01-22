رسمياً.. بوروسيا دورتموند ينفصل عن المدرب نوري شاهين

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في بيان، انفصاله عن مدرب الفريق نوري شاهين.

وكان شاهين يسير على حافة الهاوية منذ فترة، بسبب موسم صعب للفريق، وجاءت الأنباء بعد يوم واحد من الخسارة 1 / 2 أمام بولونيا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه هي الخسارة الرابعة لدورتموند في أربع مباريات منذ بداية العام الجاري.

وقال لارس ريكين المدير الإداري لدورتموند في البيان :"نكن تقديرا كبيرا لنوري شاهين وعمله، كنا نتمنى أن يستمر التعاون لفترة طويلة، وكنا نأمل حتى النهاية أن نتمكن من تحقيق تحول رياضي معا".

وأضاف :"ولكن، بعد أربع هزائم متتالية، وفوز وحيد في آخر تسع مباريات، وتواجدنا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الألماني، فقدنا، للأسف، الثقة في أن مازال بإمكاننا تحقيق أهدافنا الرياضية".

وأضاف :" هذا القرار يؤلمني أنا شخصيا، ولكن لم يكن بالإمكان تجنبه بعد المباراة في بولونيا".

وتسببت خسارة دورتموند أمام بولونيا في تعريض فرص الفريق في التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر للخطر.

وفي الدوري الألماني، تراجع دورتموند للمركز العاشر، بعد خسارته في المباريات الثلاث التي أقيمت هذا العام. كما أن أداء الفريق في المباريات خارج أرضه كان سلبيا للغاية، حيث حقق انتصارا وحيدا في تسع مباريات.

ووقع شاهين على عقود تدريب الفريق في الصيف، ليحل محل إدين ترزيتش. وكانت هذه هي أول مهمة تدريبية للاعب دورتموند السابق.

وقال شاهين :" لسوء الحظ، لم نتمكن من الارتقاء إلى مستوى الطموحات الرياضية لبوروسيا دورتموند هذا الموسم في هذه المرحلة. أتمنى كل التوفيق لهذا النادي المميز".

وذكر دورتموند أنه سيعلن "قريبا" عمن سيتولى قيادة الفريق في المباراة أمام فيردر بريمن المقرر إقامتها السبت المقبل.