تاعرابت يطلب فسخ عقده مع نادي النصر

طلب اللاعب المغربي عادل تاعرابت من إدارة نادي النصر فسخ عقده مع الفريق، كما غاب عن التدريبات منذ تتويج "العميد" بكأس السوبر الإماراتي-القطري أمام نادي قطر، الذي أقيم الجمعة الماضي.

وأكد مصدر خاص لـ"البيان" أن إدارة النصر ستتخذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب بسبب غيابه عن التدريبات، خاصةً أنه قائد الفريق، حيث تزامن هذا الغياب مع التحضيرات لمواجهة العين ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان تاعرابت قد أبدى غضبه من تغييره مع بداية الشوط الثاني في مباراة نادي قطر، وغادر مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس قبل أن تتدخل إدارة الفريق وتعيده إلى الملعب لتسلم الكأس والمشاركة في مراسم التتويج. ثم تطورت الأحداث بشكل سريع ليطلب اللاعب فسخ عقده.

وينتهي عقد تاعرابت مع النصر بنهاية الموسم الحالي، إلا أن إدارة النصر لم تدخل معه في مفاوضات رسمية بشأن تجديد العقد، مما يعزز فرضية تلقيه عروضًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن نادي النصر عبر موقعه الرسمي أن سبب غياب تاعرابت عن مواجهة العين ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين يعود إلى "ظروف خاصة".