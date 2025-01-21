محمد رمضان بديل صلاح في الهلال



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنان المصري محمد رمضان، ظهر فيها مرتدياً قميص نادي الهلال السعودي، بعد أن أهداه فهد بن نافل، رئيس النادي، القميص الرسمي للفريق خلال لقائهما في فرنسا، جاءت هذه الصور في وقت تعج فيه الأوساط الرياضية بتكهنات مستمرة حول انتقال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى الهلال، مما أثار موجة من التعليقات الساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هذا اللقاء تزامن مع نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قبل أيام، صوراً معدلة بالفوتوشوب لمحمد صلاح بقميص الهلال، في إشارة إلى اقتراب النادي من حسم الصفقة التي ينتظرها عشاق الكرة العالمية بفارغ الصبر.

ويعيش محمد صلاح حالة من الترقب بشأن مستقبله، إذ ينتظر اللاعب قرار إدارة ليفربول النهائي حول تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025، ومع دخول شهر يناير، بات بإمكان صلاح التفاوض مع أي نادٍ دون الحاجة إلى موافقة ناديه الحالي، مما يزيد من التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعد صفقة انتقال صلاح إلى الهلال إنجازاً تاريخياً في حال حدوثها، إذ يعد قائد منتخب مصر إضافة كبيرة للمشروع الرياضي الضخم الذي يقوده النادي، وبرغم السخرية من الصور المتداولة على الإنترنت، يظل جمهور «الزعيم» متفائلاً بإعلان الصفقة التي قد تغير ملامح الكرة السعودية وتضيف إلى سمعة الدوري السعودي عالمياً.

من محمد صلاح إلى محمد رمضان

وسط هذه الأجواء، لم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من التعليقات الساخرة حول ظهور محمد رمضان بقميص الهلال، البعض اعتبر ذلك محاولة لإرضاء الجماهير عن التأخير في إعلان صفقة صلاح، وعلق أحد المتابعين ساخراً: «قلنا نريد محمد صلاح، فذهب وجلب لنا محمد رمضان»، بينما أبدع آخر في الربط بين الأسماء وقال: «محمد رمضان يعني محمد صلاح، الاسم نفس الشيء (محمد)، كلهم مصريون، ورمضان نكون فيه متصالحين = صلاح»، تعليق آخر جاء أكثر فكاهة: «طالبنا بمحمد صلاح، فأسكتنا بمحمد رمضان».

يأمل جمهور الهلال في أن تتحول هذه السخرية إلى فرحة حقيقية بالإعلان عن انتقال صلاح إلى صفوف الفريق، فالنادي الذي نجح في جذب نجوم عالميين خلال الفترة الأخيرة يطمح إلى أن يكون محمد صلاح نجماً جديداً في سمائه، ليواصل مسيرته الطموحة نحو العالمية.