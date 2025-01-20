شباب الأهلي سيد اللحظات الأخيرة والنصر يبرهن على شخصيته القوية

العين «زعيم» الألعاب الهوائية والأكثر تسديداً على المرمى

الجزيرة يخطف نجومية تسجيل الأهداف في الشوط الأول



مع انطلاق الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم، تشتعل المنافسة بين الأندية في سباق حسم النقاط وتعزيز مواقعها في جدول الترتيب، وتبدأ المواجهات اليوم بمباراة قوية تجمع بين شباب الأهلي والجزيرة، إلى جانب لقاءات مثيرة مثل خورفكان وعجمان والعين والنصر.

وتستمر الإثارة غداً بمباراتين مهمتين، حيث يلتقي كلباء وبني ياس، ويشهد اللقاء الأبرز مواجهة بين الوصل والشارقة، بينما تُختتم الجولة يوم الخميس بمواجهتين، الأولى بين العروبة ودبا الحصن، والثانية بين الوحدة والبطائح.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز الأرقام والإحصائيات التي شهدتها الجولات الماضية، والتي تعكس قوة المنافسة واحتدام السباق على مختلف المستويات.

فقد شهد دوري أدنوك للمحترفين تألقاً ملحوظاً في تسجيل الأهداف الرأسية، حيث تصدر العين قائمة الفرق الأكثر إحرازاً للأهداف بهذه الطريقة برصيد 7 أهداف حتى الجولة الثانية عشرة، ليبرهن على تفوقه في استغلال الكرات العرضية والكرات الثابتة، وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني بـ 6 أهداف، بينما تشاركت فرق خورفكان، والنصر، والشارقة المركز الثالث برصيد 5 أهداف لكل منها، أما فريقا الجزيرة وعجمان، فقد سجل كل منهما 4 أهداف، مما يعكس التنافس الكبير بين الأندية في تنويع طرق التسجيل.

وأظهر النصر شخصية قوية وقدرة عالية على العودة في المباريات، حيث تصدر قائمة الفرق الأكثر كسباً للنقاط بعد استقبال الهدف الأول برصيد 12 نقطة حتى الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وجاءت فرق خورفكان، والوحدة، والوصل في المركز الثاني برصيد 8 نقاط لكل منها، مما يعكس إصرارها على تحقيق النتائج الإيجابية رغم البداية المتعثرة، أما شباب الأهلي، فقد حصد 6 نقاط في نفس الظروف، ليؤكد على الروح القتالية التي يتمتع بها في مواجهاته.

وأثبت شباب الأهلي قدرته الفائقة على الحسم في اللحظات الأخيرة من المباريات، حيث تصدر قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف في الربع ساعة الأخير برصيد 9 أهداف حتى الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين. وبرز فريقا عجمان وخورفكان في المركز الثاني برصيد 8 أهداف لكل منهما، بينما جاء العين في المركز الثالث بـ 7 أهداف، وشهدت القائمة تساوي فرق النصر، وكلباء، والشارقة برصيد 6 أهداف لكل فريق، مما يعكس شراسة المنافسة بين الأندية حتى صافرة النهاية.

وتألق فريق الجزيرة في الشوط الأول من مباريات دوري أدنوك للمحترفين، حيث تصدر قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف خلال هذا الشوط برصيد 16 هدفاً حتى الجولة الثانية عشرة، وجاء العين في المركز الثاني برصيد 15 هدفاً، بينما حل الوصل ثالثاً بـ 13 هدفاً، والوحدة بـ 12 هدفاً، والنصر، وشباب الأهلي، والشارقة، فقد أظهرت جميعها حضوراً هجومياً قوياً، مسجلةً 11 هدفاً لكل فريق، مما يعكس مدى الحدة التنافسية خلال البدايات الحاسمة للمباريات.

ويواصل العين تألقه الهجومي في دوري أدنوك للمحترفين، حيث تصدر قائمة الفرق الأكثر تسديداً على المرمى برصيد 85 تسديدة حتى الجولة الثانية عشرة، مما يعكس قوة خط هجومه وفاعليته أمام المرمى، وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني بـ 67 تسديدة، يليه الجزيرة برصيد 65 تسديدة، فيما أظهرت فرق الشارقة، والوصل، وعجمان أداءً لافتاً بإجمالي 64، 63، و62 تسديدة على التوالي، مما يعكس التنافس الكبير في الجانب الهجومي بين الأندية.

تميز

ويبرز كل من النصر وشباب الأهلي كأقوى الفرق تهديفياً في الشوط الثاني من مباريات دوري أدنوك للمحترفين، حيث تصدر كلا الفريقين القائمة برصيد 16 هدفاً لكل منهما حتى الجولة الثانية عشرة، مما يدل على قدرتهما على الحسم في الأوقات الحاسمة، وجاء العين في المركز الثالث برصيد 15 هدفاً، فيما تشارك الشارقة وخورفكان المركز الرابع بـ 14 هدفاً لكل منهما، ما يبرز التنافس الشديد بين الأندية في الشوط الثاني، حيث تظهر قوتها البدنية والذهنية في المراحل الحاسمة من المباريات.

ويواصل العين تألقه الهجومي في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يتصدر قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 30 هدفاً حتى الجولة الثانية عشرة، مما يؤكد قوته الهجومية وتنوع أساليبه في تسجيل الأهداف، وحل فريقا شباب الأهلي والنصر في المركز الثاني برصيد 27 هدفاً لكل منهما، يليهما الجزيرة بـ 26 هدفاً، كما شهدت القائمة حضوراً مميزاً لكل من الشارقة بـ 25 هدفاً والوصل بـ 24 هدفاً، مما يعكس مدى شراسة المنافسة الهجومية بين الفرق.

الجدير بالذكر أن الشارقة يتصدر جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 31 نقطة، مما يعكس أداءه المميز خلال الموسم الحالي، ويأتي في المركز الثاني شباب الأهلي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الوحدة والنصر المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 22 نقطة لكل منهما، أما الجزيرة، يحل في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، والفارق المتقارب في النقاط يؤكد مواصلة الأندية الخمسة الأوائل المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.