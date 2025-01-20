ظهور نادر لميمي الشربيني قبل وفاته (صور)

قبل أشهر قليلة من رحيله، أعاد المعلق الرياضي الكبير ميمي الشربيني جذب الأنظار بظهور نادر، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في يوليو 2024 صورًا له، وهو في حالة صحية متأثرة بمرور الزمن.

هذا الظهور أثار حالة من التفاعل العاطفي بين عشاق كرة القدم الذين استرجعوا ذكريات صوت الشربيني الذي كان حاضرًا في أذهانهم لسنوات طويلة.

كان هذا الظهور أحد اللحظات النادرة للشربيني بعد غياب دام سنوات عن الأضواء، حيث ابتعد عن الساحة الإعلامية منذ تعليقه الأخير عام 2010 على قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك.

وعكست الصور التي ظهر فيها الشربيني ملامح التقدم في العمر، لكنها أعادت لعشاقه ذكريات تعليقاته المميزة التي لطالما أضفت حماسًا ومتعة للمباريات.

لم يكن ميمي الشربيني، الذي وُلد في مدينة المنصورة عام 1938، مجرد معلق رياضي، بل كان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، انتقل من النادي المصري إلى الأهلي بفضل كشاف المواهب عبده البقال، ليصبح جزءًا من تاريخ الكرة المصرية، ورغم ابتعاده عن المشهد الإعلامي، إلا أن تعليقاته الشهيرة، بقيت محفورة في ذاكرة محبي الرياضة، حيث اعتُبرت جزءًا من تراث كرة القدم المصرية.

وكانت لحظة ظهور الشربيني في يوليو 2024، فرصة لجماهير الكرة المصرية لتقديم كلمات الحب والتقدير له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعادت تلك الصور لتذكر الجميع بملامح شخصية استثنائية قدمت الكثير لكرة القدم المصرية، سواء كلاعب في النادي الأهلي أو كمعلق رياضي ترك بصمته في تاريخ الإعلام الرياضي.

رحل ميمي الشربيني اليوم، 20 يناير 2025، لكنه سيظل إرثًا رياضيًا عظيمًا.

