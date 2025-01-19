حمدان بن مبارك يشيد بتطوير بطولة السوبر الإماراتي القطري ويهنئ الفرق الفائزة



أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بتطور بطولة السوبر الإماراتي القطري، وزيادة عدد الفرق المشاركة فيها، مؤكداً أن هذه النقلة النوعية ستسهم في رفع مستوى البطولة فنياً وجماهيرياً.

وأكد معاليه أن هذه البطولة ستحقق المزيد من الفوائد للكرة الإماراتية والقطرية، وتساهم في تطوير عناصر اللعبة في بلدينا الشقيقين. وأشار رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى أن هذه البطولة التي تقام بين ثمانية أندية إماراتية وقطرية ستعزز حضور بلدينا على الخريطة السياحية والرياضية العالمية، حيث تلعب بطولات كرة القدم اليوم دوراً كبيراً في السياحة والاقتصاد، وتقوي أواصر الأخوة والصداقة بين الشعوب والبلدان.

وثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك الدور الذي تلعبه الجماهير في هذه البطولة، مشيداً في الوقت نفسه بالمتابعة الإعلامية المميزة لجميع المباريات.

وقال معاليه: إن إقامة هذه البطولة تعد محفزاً للفرق الكروية في الإمارات وقطر وتدفع إداراتها إلى توفير بيئة ملائمة وتأهيل لاعبيها، وصقل مواهب نجوم المستقبل.

كما ثمن معالي رئيس الاتحاد جهود جميع القائمين على البطولة، مهنئا فريق شباب الأهلي بمناسبة حصوله على لقب درع التحدي، والنصر لتحقيقه كأس السوبر، والوصل على لقب درع السوبر، والوحدة لتحقيقه لقب كأس التحدي، وتمنى للفرق القطرية الشقيقة مزيداً من النجاح والتقدم.