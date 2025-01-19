الهدف 300.. مبابي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، تألقه بتحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته المبهرة، بعد تسجيله الهدف الـ 300 في الدوريات الخمسة الكبرى خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام لاس بالماس.

هذا الرقم يعزز مكانة مبابي كأحد أبرز اللاعبين في العصر الحديث، ويؤكد قدرته على المنافسة بين أساطير اللعبة.

إحصائيات مبابي

أظهرت الأرقام كفاءة مبابي في تنفيذ ركلات الجزاء، رغم تعرضه لبعض العثرات، فمن بين 58 ركلة جزاء سددها، نجح في تسجيل 46 منها، بينما أضاع 12 ركلة.

وتمكن إبراهيم دياز من إثبات قيمته للفريق، حيث ساهم في هدفين خلال مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ مايو الماضي، عندما تألق في مباراتي غرناطة وفياريال، وتعطي عودة دياز للمساهمة بانتظام دفعة إيجابية لريال مدريد في ظل الأزمات الهجومية التي يواجهها الفريق.

وواصل ريال مدريد سلسلة استثنائية لكنها مثيرة للجدل، إذ بلغ هدفه الخمسين على التوالي دون أن يسجل أي لاعب إسباني للفريق، هذه السلسلة تُظهر الاعتماد الكبير على الأجانب في التشكيلة الأساسية، وتثير تساؤلات حول دور اللاعبين المحليين في خطط المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويظل ريال مدريد الفريق الأكثر تأثرًا بقرارات تقنية الفيديو (VAR) في الدوري الإسباني، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 30 هدفًا أُلغيت للفريق منذ تطبيق التقنية، وهو الرقم الأكبر مقارنة بالفرق الأخرى، وكانت أبرز الحالات في مباراة ضد إلتشي عام 2022، حيث ألغيت ثلاثة أهداف دفعة واحدة، هدفان لكريم بنزيما وهدف لديفيد ألابا.

وحقق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فوزه رقم 150 في الدوري الإسباني، ليصبح ثاني مدرب في تاريخ ريال مدريد يصل إلى هذا الرقم بعد الأسطورة ميغيل مونيوز (257 فوزًا)، هذا الإنجاز يعزز مكانة أنشيلوتي كأحد أفضل المدربين الذين قادوا الفريق الملكي، رغم الصعوبات التي يواجهها في الموسم الحالي.