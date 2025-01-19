هدف بيريز الأفضل بالجولة الرابعة للغرب الآسيوي



تصدر أليكسيس بيريز لاعب الوصل، استفتاء أفضل أهداف الجولة الرابعة في منطقة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بعد حصوله على 41.03% من أصوات الجماهير. وتأهل هدف بيريز الذي سجله لصالح «الإمبراطور» في الدقيقة 29 من مباراة الوصل أمام السد القطري، للانتقال إلى الدور قبل النهائي ضمن سلسلة استفتاءات أجمل الأهداف في البطولة.

وسجل بيريز هدفه عندما استغل تمريرة خاطئة في منتصف الملعب من لاعب وسط السد محمد كامارا، ليخطفها لاعب الوصل الذي تقدم وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى من مسافة 30 ياردة، وارتطمت الكرة بشكل كبير بالمدافع بوعلام خوخي، وخدعت الحارس مشعل برشم وسكنت الشباك.

وجاء ألكساندر ميتروفيتش بهدفه الثالث للهلال أمام الاستقلال الإيراني في الدقيقة 74 من مباراة الفريقين، في المركز الثاني في قائمة الأفضل بحصوله على 40.56% من النقاط، وحل ثالثاً بحصوله على 13.31% من الأصوات، هدف روبرتو فيرمينو لفريقه الأهلي السعودي في الدقيقة 14 من مباراة فريقه والشرطة العراقي.

واحتل تاليسكا بهدفه لفريقه النصر السعودي في مرمى العين، المركز الرابع بحصوله على 4.76% من الأصوات، وحازم شحاتة لفريقه الريان القطري في مرمى باختاكور الأوزبكي، المركز الخامس في القائمة بحصوله على 0.33% من أصوات الجماهير.