ميلوش: اللاعبون قدموا مستوى رائعاً خصوصاً في الجانب الدفاعي

أكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، أنه فخور بمشاهدة اللاعبين يقاتلون بكل قوة، من أجل شعار نادي الوصل وفوزه في المباريات، جاء ذلك عقب التتويج مع «الإمبراطور» بلقب درع السوبر الإماراتي القطري أول أمس.

وحيا ميلوش دور الجماهير في المواجهة، موضحاً أن فريقه قاتل في أرضية الملعب وأن الجمهور أدى دوراً كبيراً في المدرجات، مثمناً حرص محبي الوصل الحضور إلى الدوحة، والوقوف خلف اللاعبين في المباراة وتقديم الدعم المعنوي.

وأثنى مدرب الوصل على أداء لاعبيه في مباراة السد، وقال: أنا راضٍ عن الجهد الذي بذله اللاعبون في أرضية الملعب، قدموا مستوى رائعاً، خصوصاً في الجانب الدفاعي، كان هنالك تماسك أمام هجمات المنافس، الفريق بشكل عام كان جيداً لذلك نجحنا في تحقيق الفوز وإحراز لقب السوبر.

وأشار ميلوش، إلى أن البطولة تعد مهمة وتحقق العديد من المكاسب، مبيناً أنه على المستوى الشخصي سعيد بالإنجاز لأنه يعشق البطولات، وأضاف: تنتظرنا العديد من التحديات المقبلة، وهنالك بطولات سنقاتل من أجل الفوز بها، حتى بطولة الدوري، صحيح أن المهمة صعبة بحسابات الأرقام لكننا سنبذل كل ما لدينا من جهد، ونحن عازمون على أن لقب درع السوبر لن يكون الأخير، وإنما بداية لبطولات أخرى في الموسم الحالي.

وقال ميلوش: إنه من المهم حالياً التركيز على المباريات المقبلة، موضحاً أن فريقه تنتظره مباراة مهمة وصعبة أمام الشارقة في الدوري بعد غدٍ. وقال: نواجه خصماً قوياً يقوده مدرب متميز يجعل المهمة أمام منافسيه دائماً صعبة، سنضع تركيزنا على المباراة حتى نحقق نتيجة إيجابية بكل تأكيد.