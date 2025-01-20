أحمد الطنيجي: درع السوبر بداية الغيث

أعلن أحمد الطنيجي عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن فريقه قادم بقوة، للظهور بصورة أفضل في مشواره المقبل من الموسم الحالي، بعد نجاحه في الفوز بلقب «درع السوبر» على حساب السد القطري أول من أمس، مؤكداً أن الفوز بالدرع يمثل بداية الغيث، وإن الإدارة عملت على تجهيز الفريق بشكل جيد للمباراة خصوصاً أنها مهمة خارجية، ذاكراً أنهم سعداء بنجاح اللاعبين في المهمة والفوز بالدرع ليكون بداية أفضل في جميع المشاركات المقبلة، وقال: سوف تشاهدون «وصل» مختلفاً والبداية من مباراة الشارقة.

وشدد الطنيجي على أهمية مواصلة الدعم الجماهيري في المباريات المقبلة وفي كل الظروف، من دون استثناء، ذاكراً أنه يأمل دعماً أكبر في الفترة المقبلة نظراً لأهميتها، والتأثير الإيجابي من جمهور الفريق على اللاعبين، مع ترك إدارة النادي للعمل في الملفات الإدارية، مبيناً أن مجلس الإدارة يعمل دائماً لأجل تقديم الأفضل للنادي وتحقيق مصالحه، مؤكداً أن الجميع يبذل جهده حتى يكون الوصل في المكان الذي يستحقه.