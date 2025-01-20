70 % من أهداف «العميد» تحمل بصمات تاعرابت ومبخـوت

يواصل الثنائي عادل تاعرابت، وعلي مبخوت خطف الأضواء هذا الموسم في تشكيلة النصر، مع تقديم مستويات استثنائية، ومساهمتهما بشكل مؤثر في النتائج الإيجابية، التي حققها العميد، آخرها التتويج بكأس السوبر الإماراتي - القطري، التي فاز فيها النصر على نادي قطر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

نجح «الثنائي الساحر» في الوصول إلى رقم تهديفي مميز فيما بينهما، وهو الاشتراك معاً في 36 هدفاً «تسجيلاً وصناعة» من أصل 51 هدفاً، سجلها العميد في جميع المسابقات هذا الموسم ما يعادل 70 %، ففي مسابقة دوري أدنوك للمحترفين سجل النصر 27 هدفاً في 12 جولة، منها 19 هدفاً تحمل بصمة الثنائي تاعرابت ومبخوت، حيث سجل الأول 7 أهداف، وصنع 3، فيما سجل مبخوت 8، وصنع هدفاً آخر، وفي مسابقة دوري أبطال الخليج، التي يتصدر فيها النصر مجموعته بـ10 نقاط، سجل فيها الفريق 12 هدفاً منها 10 أهداف مرت من أقدام تاعرابت، الذي سجل 3، وصنع هدفين، وعلي مبخوت، الذي سجل 4، ولعب تمريرة حاسمة واحدة، وفي مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي ودعها النصر، سجل فيها الفريق 7 أهداف، منها 4 سجلها أو صنعها «الثنائي الساحر»، وفي المباراة الأخيرة في كأس السوبر سجل النصر خماسية، منها ثنائية لمبخوت، وهدف من تمريرة عرضية رائعة لتاعرابت.

وأعرب المدرب شرودر عن أنه محظوظ بوجود هذا الثنائي في تشكيلته، وأن الفريق يستفيد كثيراً من خبرتهما على أرضية الملعب، مشيراً إلى أن اللاعبين يقدمان مستويات عالية، وأسهما بشكل واضح في النتائج الإيجابية، التي يحصدها النصر، بفضل ما يتميزان به نشاط وحيوية، مثنياً على انضباطهما والتزامها واللعب بروح قتالية في كل مباراة، وقال: «اللاعبان يعيشان فترة جيدة مع النصر، بفضل جهودهما المستمرة، بالتأكيد أي مدرب يكون سعيداً إذا امتلك لاعبين مثل علي مبخوت وعادل تاعرابت، وأنا كذلك سعيد بوجودهما مع النصر».

من جهته، أكد تاعرابت أنه يحاول دائماً تقديم أفضل ما لديه حتى يكون النصر في موقف جيد، وقال: «نبذل المزيد من الجهود حتى يقدم النصر مستويات جيدة في جميع المسابقات، ليس مهماً أن أسجل بل الأهم أن ينجح الفريق في تحقيق الفوز في كل مباراة، وأن يستمر في المنافسة لتحقيق البطولات، أنا سعيد بأن تصنع أهدافي الفرحة بين جماهيرنا».

وأضاف: «أسعى لتقديم أفضل أداء وواجبي في الملعب المساهمة في تسجيل الأهداف وصناعة الفرص وتمرير الكرات».

وأوضح تاعرابت أنه يعمل على تسخير خبرته لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، وخاصة مساعدة اللاعبين الصغار، وأن يكون مثالاً يحتذى به بالالتزام في التدريبات والمباريات، وقال: «النصر يستحق ما نقدمه من أجله، وكأس السوبر الإماراتي - القطري تعكس الجهود الكبيرة، التي نبذلها كل يوم في التدريبات، الجميع قدموا أفضل ما لديهم»، وأضاف: «سأستمر في العطاء بلا حدود وأشعر بالامتنان للنادي ولجماهيره، الذين رحبوا بي منذ اليوم الأول لوصولي، من ناحيته، صرح نجم النصر علي مبخوت أنه سعيد باللعب في صفوف العميد، متمنياً أن تكون كأس السوبر بداية خير للفريق وجماهيره».