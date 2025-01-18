أورلاندو يسقط الأهلي بثنائية في القاهرة ويقتنص صدارة مجموعته بدوري الأبطال

اقتنص أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي فوزا ثمينا من مضيفه الأهلي المصري حامل اللقب 2 /1 اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها اكتسح شباب رياضي بلوزداد الجزائري ضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري 6/ صفر.

وتصدر أورلاندو ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة بفارق أربع نقاط عن الاهلي الوصيف بعد أن ضمنا التأهل سويا لدور الثمانية قبل مباراة اليوم، في الوقت الذي حل فيه شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد ست نقاط وتذيل ستاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.

وعلى استاد القاهرة تقدم ريليبوهيلي موفوكينج بهدف لأورلاندو في الدقيقة 53 ثم تعادل حسين الشحات للاهلي في الدقيقة 69 لكن تشيجوفاتسو ماباسا خطف هدف الفوز للفريق الضيف قبل سبع دقائق من النهاية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، سجل شباب بلوزداد ثلاثة أهداف في كل شوط لينهي مشواره الأفريقي بانتصار كاسح على ستاد أبيدجان.

وتقدم عبد الرحمن مزيان بهدف للفريق الجزائري في الدقيقة 17 وبعدها بعشر دقائق سجل محمد بلخير الهدف الثاني، وعاد بلخير وسجل الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني سجل أيمن محيوص رابع اهداف شباب بلوزداد في الدقيقة 49 وتبعه رزقي حمرون بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 87 ثم اختتم مروان زروقي التسجيل في الثواني الأخيرة.