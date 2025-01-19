طارق خانصاحب: دافع لتحقيق المزيد من الإنجازات

أعرب طارق حسين خانصاحب، القطب النصراوي، عن سعادته بعودة العميد إلى التتويجات بعد غياب 5 سنوات. وقال: فرحتنا لا توصف، النصر حقق فوزاً مستحقاً بأداء رائع، نتمنى أن يستمر عليه حتى نهاية الموسم، بهذا المستوى بإمكان النصر إضافة ألقاب أخرى، وأشكر إدارة النادي على جهودها التي أثمرت الفوز بالكأس.

وهنأ خانصاحب الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر بهذا اللقب، كما هنأ نادي شباب الأهلي بفوزه بدرع التحدي ضمن النسخة الثانية من بطولات كأس السوبر الإماراتي القطري، وتمنى التوفيق للوصل والوحدة أيضاً، وقال: قلوبنا مع جميع أنديتنا المشاركة في بطولات كأس السوبر، لأنها تمثل الكرة الإماراتية.

وأوضح خانصاحب أن التتويج بلقب السوبر خطوة جيدة لإعادة النصر إلى منصات التتويج لأن قدره الفوز بالألقاب وليس الابتعاد عنها لفترات طويلة، وأضاف: الفوز باللقب الخارجي حلم تحقق وإضافة لتاريخ النادي ودافع للإنجازات.