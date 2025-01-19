أحمد جشك: مبخوت تنازل عن ركلة الجزاء لأجل والدتي

كشف أحمد جشك لاعب النصر أن زميله علي مبخوت تنازل له لتسديد ركلة الجزاء عندما أخبره أن والدته تجلس في المدرجات وأنه يريد أن يهديها هدفاً، وقال: جرى حوار بيني وبين علي مبخوت، كنت أتمنى أن يسددها ويكمل الهاتريك، لقد أخبرته أن والدتي تجلس في المدرجات وأريد أن أهديها هدفاً، تفهم طلبي وقال لي فداء رأسك.

ونزل جشك بديلاً لمروان أزرقان في الشوط الثاني وقاد هجمة حصل إثرها على ركلة جزاء بعد عرقلته من طرف حارس المرمى، وكان من المفترض أن يسددها مبخوت المتخصص رقم 1 في ركلات الجزاء لكنه تنازل له عنها.

وقال جشك: أول الغيث قطرة، إنه لقب مهم

للفريق من أجل مواصلة مشواره بنجاح، وهو أجمل هدية لجمهورنا المتواجد خلفنا منذ بداية الموسم، مشيداً بالتواجد الجماهيري الكبير لجماهير العميد النصراوي التي لعبت الدور الأكبر في الفوز باللقب الغالي، متمنياً أن تشهد الأيام المقبلة بطولات تليق بقيمة تلك الجماهير الوفية.