الدوري الإيطالي: بولونيا يهزم مونزا بثلاثية ويعود للانتصارات

عاد بولونيا إلى طريق الانتصارات بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه مونزا 3/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع بولونيا، الذي تعادل مرتين وخسر مرة في آخر لقاءاته بالمسابقة، رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة خلف يوفنتوس صاحب المركز الخامس، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت مع ضيفه ميلان، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مونزا عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وتقدم مونزا في الدقيقة الرابعة عن طريق دانييل مالديني، قبل أن يدرك بولونيا التعادل عن طريق سانتياجو كاسترو في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 34 سجل ينز أودجارد الهدف الثاني لبولونيا، فيما أضاف زميله ريكاردو أورسوليني الهدف الثالث في الدقيقة 69.