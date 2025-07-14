كرة القدم الأمريكية تنجو بأعجوية من الأمر التنفيذي رقم 46 لترامب

كادت كرة القدم العالمية و الأمريكية أن تكون فحوى الأمر التنفيذي رقم (46) الذي سيصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي استهل رئاسته للولايات المتحدة بالأمر التنفيذي

الذي يحمل رقم 13765، في سلسلة الأوامر التنفيذية بصورة عامة في الولايات المتحدة والأمر التنفيذي رقم (1) في مستهل فترته الرئاسية الثانية وكان اخر أمر تنفيذي أصدره ترامب رقم 45 يحمل الرقم التسلسلي (13809) وهو خاص باستعادة القوانين الدولية، والمحلية للوصول إلى معدات إنقاذ الحياة.

قصة الأمر التنفيذي

وتأتي قصة الأمر التنفيذي الخاص بكرة القدم العالمية والأمريكية في ختام كأس العالم للأندية لكرة القدم في نسختها الجديدة الموسعة بمشاركة 32 فريقاً، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي يوم أمس الأحد وجمعت بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره تشيلسي الإنجليزي الذي فاز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية

وفي المقصورة الرئاسية فاذا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمزح بشأن توقيع الأمر التنفيذي الذي يفرض تسمية كرة القدم "كرة القدم" في أمريكا: "أعتقد أننا نستطيع فعل ذلك"

وأطلق الرئيس ترامب مازحاً حول ضرورة إلزام الولايات المتحدة بتسمية كرة القدم "كرة القدم" بما يتماشى مع بقية العالم خلال مقابلة أجريت معه في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم الأحد ، حيث تطرق إلى حالة أمريكا ونجومه الرياضيين المفضلين.

مزاح ترامب

ورغم الأحداث المتلاحقة بالفعالية العالمية إلا أن الرئيس ترامب اشرق وجهه باسماً عندما اقترح أحد المراسلين إصدار أمر تنفيذي جديد يقضي بإعادة تسمية كرة القدم رسمياً إلى "كرة القدم" في الولايات المتحدة. وكان رده بقوله :"أعتقد أننا قادرون على فعل ذلك" وكانه كان ينتظر هذا السؤال ليفجر العديد من المفاجاءات حول كرة القدم والرياضات العالمية بصفة عامة وليؤكد أنه متابع جيد لكرة القدم العالمية وليس الأمريكية فقط.

الأسطورة بيليه

ومن خلال الحديث "الطريف" مع المراسل وعدد من وسائل الإعلام في ليلية الفيفا المونديالية في الولايات المتحدة كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سر رياضي، معبراً عن سعادته كونه حظى بفرصة "عظيمة" في شبابه بمتابعة أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي بيليه،الذي وصفه بانه كان النجم الساطع وسط تشكيلة FIFA المرصعة بالنجوم، الذي يثير دهشته واعجابه.

هدية تاريخية

وكشف الرئيس ترامب ايضاً من خلال حديثه عن حقيقة مدهشة وأن كان يتحدث مازحاً بان الأتحاد الدولي لكرة القدم اضطر إلى صنع كأس جديدة لمونديال الأندية العالمي بالكامل بعد أن تركها Infantino في المكتب البيضاوي في مارس كهدية للرئيس ترامب فيما لم ينفي أو يؤكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أمر الكأس المونديالية التي باتت من الممتلكات التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

كرة القدم الأمريكية

والمعروف أن لكرة القدم الأمريكية قواعدها وطريقة لعبها تختلف اختلافاً كبيراً عن كرة القدم المعروفة في جميع أنحاء العالم فهي تعرف في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا باسم كرة القدم (football). الغرض في اللعبة هو تخطي لاعبي الفريق الخصم والوصول إلى نهاية منطقة الخصم. يمكن حمل الكرة باليدين والتقدم بها أو رميها (تمريرها) إلى لاعب آخر في منطقة أخرى لمواصلة التقدم. ويمكن أيضاً أخذ الكرة من يد اللاعب في نفس الفريق مباشرة. يمكن تحقيق هدف بأكثر من طريقة: التقدم وتخطي خط الهدف في منطقة الخصم دون توقف، أو رمي الكرة للاعب آخر موجود بعد خط الهدف وهكذا يحصل الفريق على ست نقاط وبعدها يحاول الفريق المهاجم إحراز نقطة أو نقطتين، أو ركل الكرة عالياً بين العمودين الموجودين أعلى نهاية منطقة الفريق الآخر وبهذا يحصل الفريق على ثلاث نقاط. الفريق الفائز هو الذي يحصد أكبر قدر من النقاط في الوقت المحدد. بعكس كرة القدم العالمية التي يسجل فيها الهدف داخل الشباك كما هو متعارف.