ملقة الإسبانية تنسحب من استضافة مباريات مونديال 2030

انسحبت مدينة ملقة، أمس، من استضافة مباريات كأس العالم 2030 في كرة القدم المقررة في إسبانيا والبرتغال والمغرب، وسبق أن خصصت إسبانيا 11 ملعباً للمنافسات، بما فيها ملعب «لا روسالدا» في المدينة الواقعة على الشاطئ الجنوبي، لكن عمدة ملقة، فرانسيسكو دي لا توري، أوضح أن استضافة المباريات قد يتسبب بمشاكل لنادي المدينة والجماهير، بسبب أعمال إعادة الإعمار اللازمة للملعب، وقال: «عند الاختيار بين كأس العالم والنادي نختار النادي والجماهير، بعد كل هذا الاجتماع نعتقد أن الخيار الأكثر مسؤولية وحكمة وتعقلاً هو التخلي عن استضافة ملقة لكأس العالم، إذا كانت البطولة تشكل خطراً على النادي، ومشكلة للجماهير، فلا جدوى من الاستمرار فيها»، وواصل: «نريد ملعباً جديداً، لن يكون مخصصاً لكأس العالم، لكنه سيُبنى، وهذا التزام راسخ، لا نفعل ذلك لتوفير المال، بل لأنه لمصلحة المدينة والجماهير والنادي».

واستلزم استمرار المدينة في استضافة مباريات كأس العالم أن ينتقل نادي ملقة للعب على الملعب الرديف، الذي تبلغ سعته 12 ألفاً أثناء أعمال إعادة بناء ملعب «لا روساليدا» في الوقت، الذي يملك النادي حالياً 26 ألف شخص من حاملي التذاكر.

وكان من المتوقع أن تبلغ تكلفة الأعمال نحو 270 مليون يورو «316 مليون دولار»، لكن دي لا توري أوضح أن القرار لم يتخذ بهدف خفض التكاليف.

وفي مارس الماضي استقالت رئيسة اللجنة المنظمة لمونديال 2030 في إسبانيا، ماريا تاتو، على خلفية اتهامات بالتلاعب بعملية اتخاذ القرار لتحديد الملاعب المضيفة للنهائيات، وتعد فيغو وفالنسيا من بين أبرز الخيارات المطروحة، لتعويض ملقة ضمن قائمة المدن المضيفة.