بيان رسمي من الأهلي المصري بشأن أبو علي وعاشور





أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد غلق ملف رحيل المهاجم وسام أبو علي واستمراره مع الفريق حتى نهاية عقده الممتد لعام 2029، كما أوضح أنه أرسل خطابا للأخدود لمعرفة المقابل المالي المعروض من النادي السعودي لشراء صانع اللعب إمام عاشور.

وذكرت تقارير صحفية أن مهاجم منتخب فلسطين أبو علي (26 عاما) تلقى عدة عروض للرحيل في فترة الانتقالات الحالية، لكن الأهلي رفضها لقلة المقابل المادي.

وقال الأهلي عبر منصة إكس "أغلقت إدارة الكرة ملف بيع وسام أبو علي وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029.

"جاء ذلك بعد تداعيات بدأت بتلقي الأهلي عرضا من الوصل الإماراتي لشراء أبو علي. تدرج المقابل المالي فيه من 2.5 مليون دولار إلى أربعة ثم ستة ملايين دولار بالإضافة إلى 20 بالمئة من صافي عائد البيع، ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل الوصل مجددا بعدما حدد الأهلي موقفه.

"في ذات الوقت تلقى النادي عرضا من كولومبوس كرو الأمريكي بدأ بعرض أربعة ملايين دولار ووصل إلى 5.25 مليون دولار بالإضافة إلى 750 ألف دولار مزايا إضافية وعشرة بالمئة من عائد البيع، ورد الأهلي بأن المقابل المالي... يجب ألا يقل عن 9.5 ملايين دولار بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار مزايا إضافية... وأرسل الأهلي خطابا لكولومبوس كرو حدد فيه يوم 10 من الشهر الجاري موعدا أخيرا لتلقى الرد النهائي... ولم يتلق النادي أي مكاتبات حتى انتهاء الموعد المشار إليه".

وسجل أبو علي 19 هدفا في 34 مباراة مع الأهلي في الموسم الماضي، من بينها ثلاثية في تعادل الفريق 4-4 مع بورتو البرتغالي في دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال الأهلي إنه تلقى عرضا من الأخدود لشراء عاشور لم يتضمن المقابل المادي للصفقة.

وأضاف الأهلي عبر منصة إكس "أرسل النادي خطابا إلى الأخدود يستفسر فيه عن المقابل المادي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.

"جاء ذلك ردا على خطاب النادي السعودي قبل أيام والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في الشراء المدة المتبقية من عقده".

وينتهي عقد عاشور، الذي توج هدافا للدوري المصري في الموسم الماضي، عام 2028.

ويتعافى لاعب الوسط (27 عاما)، الذي انضم للأهلي قادما من ميتيلاند الدنمركي عام 2023 بعد فترة من اللعب مع الزمالك، من إصابة خطيرة في الكتف تعرض لها خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.