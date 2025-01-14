فرهاد مجيدي: البطائح غاب عنه التوفيق

دبي- إيهاب زهدي

قاد المدرب الإيراني فرهاد مجيدي تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي البطائح، مساء أول من أمس، استعداداً لخوض مباراة الفريق أمام مضيفه الوحدة 23 يناير الجاري، ضمن الجولة 13 الأخيرة للدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، وحرص على لقاء اللاعبين والتحدث معهم قبل المران، وأكد أن البطائح فريق جيد جداً، ولكن غاب عنه التوفيق، ولم يتحصل على نتائج جيدة، ولديه إمكانيات عالية، فيما قال في أول تصريحاته الإعلامية: «البطائح في إمكانه الحصول على نتائج إيجابية، بشرط أن يعمل الجميع بجد، ويتدرب الفريق بشكل جيد حتى نستطيع الوصول إلى أهدافنا».

وشارك في التدريبات جميع لاعبي البطائح، وبمعنويات عالية بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن تعاقد النادي مع مجيدي، لقيادة الفريق خلفاً للمدرب الكرواتي غوران توميتش، والذي تم إنهاء التعاقد معه بسبب سوء نتائج الفريق، الذي تولى قيادته المدرب الوطني محمد الرئيسي، ليفوز الفريق على ضيفه العروبة بهدف دون مقابل الجمعة الماضية، ضمن الجولة 12 من المسابقة، ليرتقي الفريق إلى المركز 12 برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن دبا الحصن في المركز 13 قبل الأخير، وله مباراة مؤجلة أمام شباب الأهلي ستلعب يوم 4 فبراير المقبل، ويحتل العروبة المركز 14 الأخير برصيد 3 نقاط.