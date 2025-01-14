السوبر الإماراتي القطري.. صدارة مشتركة لخريبين وروجر في قائمة الهدافين

يتصدر كل من عمر خريبين لاعب الوحدة وروجر جيديس لاعب الريان قائمة هدافي أندية السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم الذي ينطلق بعد غد "الخميس"، ويقام على مدار 4 أيام بمشاركة 8 أندية يتنافسون على 4 ألقاب.

وسجل كل من خريبين وجيديس 10 أهداف خلال الموسم الجاري من دوري أدنوك للمحترفين، ودوري نجوم أريد، على الترتيب، حيث يتواجد خريبين ثانيا في جدول ترتيب هدافي دوري أدنوك، وكذلك يحتل روجر جيديس في المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري القطري.

وتشهد المباراة الأولى من كأس السوبر لقاء الريان مع شباب الأهلي للمنافسة على درع التحدي، والثانية النصر مع قطر للمنافسة على كأس السوبر، والثالثة السد مع الوصل للمنافسة على درع السوبر، والرابعة الوحدة مع الوكرة للمنافسة على كأس التحدي.

وفي بقية قائمة هدافي الفرق الثمانية المشاركة في السوبر، يتساوى في عدد الأهداف المسجلة حتى الآن في الدوريين الإماراتي والقطري كل من اللاعبين علي مبخوت “النصر”، وسردار أزمون "شباب الأهلي"، وأكرم عفيف، ورافا موخيكا " السد" برصيد 8 أهداف لكل لاعب، ويليهم عادل تاعربت "النصر"، وريكاردو جوميز "الوكرة " برصيد 7 أهداف لكل لاعب، ثم مؤنس دبور"شباب الأهلي"، وفابيو ليما، وكايو كانيدو “الوصل ” وأيوب عسال "الوكرة " برصيد 5 أهداف لكل لاعب.