أرقام قياسية لبرشلونة بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

حقق برشلونة، بتتويجه بطلا لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم مساء أمس “الأحد” على حساب ريال مدريد، العديد من الأرقام القياسية عقب فوزه الكبير بنتيجة 5-2 على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية، ليصل إلى الرقم 15 من لقب السوبر في تاريخه، معززا تفوقه على ريال مدريد صاحب رصيد الـ 13 لقبا من هذه البطولة، فيما أحرز برشلونة لقب السوبر للمرة الثانية بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق بعد نسخة 2022.

وبتتويجه بأول ألقابه في عام 2025، وصل برشلونة إلى اللقب رقم 100 في تاريخه، بجميع البطولات المحلية، والقارية، والدولية، إذ يعد السوبر هو ثالث أكبر بطولة توج بها الفريق، بعد كأس ملك إسبانيا بـ31 لقبا، والدوري الإسباني بـ27 لقبا.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أصبحت هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الفريق 4 أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين من مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد، إذ حقق برشلونة الفوز على الريال برباعية نظيفة في الأسبوع الـ11 من الدوري الإسباني نهاية أكتوبر الماضي.

وبختام الشوط الأول الذي انتهى بفوز برشلونة 4-1، أصبح فريق ريال مدريد أول فريق يتلقى 4 أهداف في شوط واحد خلال مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني.

وأصبحت خسارة ريال مدريد أمام برشلونة بهذه النتيجة هي الخماسية الثالثة في تاريخه إذ سبق وخسر أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3 – 5 ، في نهائي كأس أوروبا عام 1962، وبالنتيجة ذاتها في نهائي كأس السوبر الاسباني في عام 2007 أمام اشبيليه على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال هانزي فليك مدرب برشلونة، في تصريح له عقب اللقاء، إنه رغم الفوز بالخماسية على ريال مدريد إلا إنه يجب على الفريق أن يواصل التعلم من كل مباراة، والفريق لديه الأفضل ليقدمه.

وأعرب عن سعادته بتحقيق لقب السوبر أمام ريال مدريد برغم النقص العددي في فريقه بعد طرد الحارس فويتشيك تشيزني في الدقيقة 56، ليكمل برشلونة بعدها المباراة بعشرة لاعبين، مؤكدا أن الفوز على ريال مدريد للمرة الثانية على التوالي أمرا ليس سهلا.