ناشئو الإمارات وقطر ودياً مرتين في الدوحة

إيهاب زهدي

دشن منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة، معسكره الخارجي في العاصمة القطرية، تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم، والمقرر حتى 17 يناير الجاري، ضمن تحضيرات «الأبيض» للمشاركة في كأس آسيا خلال مارس المقبل، في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن المعسكر خوض منتخبنا الوطني مباراتين وديتين أمام المنتخب القطري يومي 13 و16 يناير الجاري، بعدما كان «أبيض الناشئين» قد اختتم أخيراً محطة إعداده الأولى للنهائيات الآسيوية في المعسكر الداخلي الذي أقيم في العاصمة أبوظبي، وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان، وخسر في الودية الأولى بهدف دون رد، وحقق الفوز في الودية الثانية بالنتيجة ذاتها. يضم معسكر منتخبنا الوطني للناشئين اللاعبين هود صالح المنهالي وجاسم عبدالله راشد «الجزيرة»، مايد محمد اليماحي، عبدالله فهد يعقوب، فيصل محمد البريكي وسعد مبارك خميس «الوحدة»، هزاع فيصل علي «العين»، فهد خليل إبراهيم، سهيل النوبي مال الله ومايد عادل خميس «النصر»، سالم عصام ياقوت، محمد ناصر أحمد وإبراهيم يوسف الجسمي «الوصل»، محمد بطي، محمد أحمد إسماعيل وعلي حسن الجسمي «شباب الأهلي»، سلطان ناصر المهيري، عبيد عمران آل علي وحميد إبراهيم السويدي «الشارقة» محمد يوسف السعدي «الفجيرة».