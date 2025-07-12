قرار المحكمة يدفع الاتحاد الهندي إلى إيقاف دوري كرة القدم

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم اليوم السبت أن الدوري المحلي الممتاز متوقف بسبب تعثر المفاوضات بشأن تجديد العقد مع شركائه التجاريين المتمثلة في شركة تطوير كرة القدم المحدودة (إف.إس.دي.إل) التابعة لمجموعة رليانس، وقال الاتحاد إن المحادثات توقفت بشأن تجديد الاتفاق بين الطرفين والموقع عام 2010 بعد أن طلبت المحكمة العليا في الهند منه عدم تجديد الاتفاق مع شركة (إف.إس.دي.إل) حتى صدور قرارها، وتناقش المحكمة العليا حاليا دعوى لتطبيق قانون جديد للاتحاد الهندي لكرة القدم.

وقال الاتحاد "أبلغنا مستشارنا القانوني أنه خلال جلسة استماع في 26 أبريل من العام الجاري، سجلت المحكمة العليا الموقرة ملاحظة مفادها بأنه لا ينبغي تجديد اتفاقية الحقوق الرئيسية حتى صدور حكمها، بالتالي وبناء على استشارة قانونية... فإن مناقشات التجديد متوقفة".

وذكرت تقارير إعلامية أن الاتفاق بين الاتحاد الهندي وشركة (إف.إس.دي.إل) سينتهي في ديسمبر المقبل.

وانطلق الدوري الهندي الممتاز موسم 2024-2025 في سبتمب الماضي بمشاركة 13 ناديا.

وأضاف الاتحاد الهندي "سيتخذ الاتحاد وكافة الأطراف المعنية كل الخطوات الممكنة وسيفعلون كل ما في وسعهم لضمان استمرارية الدوري المحلي بما يخدم مصالح كرة القدم الهندية".