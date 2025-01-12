البطائح يستعيد ذاكرة الانتصارات بعد 112 يوماً

استعاد فريق البطائح ذاكرة الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين بعد 112 يوماً، بتحقيقه الفوز على ضيفه العروبة بهدف دون رد سجله أناتولي بيرترند، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد خالد بن محمد، في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ سبق وحقق البطائح فوزاً وحيداً كان على دبا الحصن بنتيجة 2 ـ 1، في الجولة الثالثة 20 سبتمبر الماضي، بينما لا يزال العروبة بانتصار وحيد منذ 76 يوماً، عندما تغلب على بني ياس بهدف يتيم في 26 أكتوبر 2024، في الجولة السادسة.

ورفع البطائح رصيده للنقطة 8، بينما توقف رصيد العروبة عند 3 نقاط وبقي بالمركز 14 الأخير، ليعيش لاعبو البطائح وجمهورهم فرحة كبيرة مع مدربهم الوطني محمد الرئيسي، الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق الأول قبل 48 ساعة فقط من لقاء أول من أمس. وأعرب الرئيسي عن سعادته بالنجاح في مهمته الأولى مع الفريق، وشكر إدارة البطائح على الثقة بتكليفه مهمة تدريب الفريق، وأكد استمراره مع النادي أياً كانت مهمته سواء مع الفريق الأول أو فريق تحت 23 سنة، موضحاً أن المرحلة المقبلة، تحتاج إلى المزيد من العمل، وتكاتف الجميع للعبور إلى بر الأمان.

وفي المقابل، أكد المدرب برونو بيريرا، استعداده للرحيل عن تدريب العروبة عندما يشعر بأنه غير قادر على تقديم الإضافة، مشيراً إلى اتفاقه مع إدارة النادي على ضرورة تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الخميس المقبل، وتعهد بأن يبدأ فريقه بجمع النقاط انطلاقاً من مواجهة ضيفه دبا الحصن يوم 23 يناير الجاري، في الجولة 13 الأخيرة للدور الأول، مشدداً على إيمانه بأنه جزء من الحل، وعلى أن إدارة النادي تعتقد ذلك أيضاً، وقال إنه لولا ذلك الاعتقاد لكان خارج النادي الآن كما فعلت العديد من الأندية خلال الفترة الأخيرة بتغيير مدربيها.