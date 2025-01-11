الهلال يتصدر الدوري السعودي مؤقتاً بفوز كبير على العروبة

سجل البرازيلي ماركوس ليوناردو ثنائية في فوز الهلال 5-صفر على مضيفه العروبة ضمن الجولة 14 ليتصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مؤقتاً اليوم السبت.

ووضع روبن نيفيز الهلال في المقدمة بالدقيقة 16 عندما سقط محمد القحطاني داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة رائعة من ليوناردو لينفذ الدولي البرتغالي الركلة بنجاح على يسار حارس العروبة.

وقبلها بخمس دقائق أرسل القحطاني تمريرة عرضية رائعة حولها مالكوم بضربة رأس مرت إلى جوار القائم الأيمن.

ورد العروبة بعدها بدقيقتين عبر ركلة حرة رائعة من عبد الملك الشمري تصدى لها المغربي ياسين بونو حارس الهلال ببراعة.

واعتقد سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش أنه أضاف الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 25 من ضربة رأس لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني يضاعف القائد علي البليهي تقدم الهلال بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ميلينكوفيتش-سافيتش ليذهب بعدها الدولي السعودي للاحتفال بهدفه مع مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

وجعل البرازيلي رينان لودي النتيجة 3-صفر للهلال في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مالكوم.

واستحق ليوناردو أن يضع اسمه بين هدافي المباراة عندما سدد في العارضة ثم تابع الكرة في الشباك بالدقيقة 75، وبعدها بثلاث دقائق سجل هدفه الشخصي الثاني عندما تلقى لودي تمريرة طويلة متقنة من مالكوم داخل منطقة الجزاء ليحولها ببراعة إلى مواطنه ليختتم الخماسية.

وصعد الهلال إلى الصدارة مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن الاتحاد، الذي أطاح بالهلال من كأس الملك الأسبوع الماضي.

ويلعب الاتحاد في وقت لاحق اليوم على أرض الفيحاء ضمن الجولة ذاتها وبإمكانه استعادة الصدارة في حال فوزه.

وظل رصيد العروبة، الذي كان مدربه الجديد العراقي عدنان حمد يشاهد المباراة من المدرجات، 13 نقطة من 14 مباراة في المركز 14.