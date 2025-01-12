بن طوق: واثقون من قدرتنا على الفوز بالسوبر الإماراتي القطري

أكد عبدالله سالم بن طوق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الهولندي ألفريد شرودر لتحقيق لقب كأس السوبر الإماراتي القطري، عندما يلتقي العميد مع شقيقه قطر القطري يوم الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم، مشيراً إلى أن إدارة النادي رفعت حالة الطوارئ في جميع الأقسام استعداداً للمباراة المرتقبة، ومشدداً على أهمية الحدث للنادي ولجماهيره وللكرة الإماراتية بشكل عام.

وأطلق النصر حملة لحشد جماهيره للمباراة تحت شعار «لنكن يداً واحدة حتى النصر، دائما وأبداً» لتكرار «ليلة الفرح» التي عاشتها قلعة العميد يوم 19 مايو 2014، عندما توج بطلاً لكأس الأندية الخليجية على حساب صحم العماني، محققا بذلك أول ألقابه الخارجية، وسيكون النصر أمام تحدٍ جديد للفوز بثاني ألقابه الخارجية في تاريخه، وقال عبدالله بن طوق: «تم تكليف جميع الأقسام داخل النادي بتقديم كل أشكال الدعم لإنجاح هذا الحدث الكبير، مع التركيز على حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير من مختلف الجاليات للحضور ومساندة الفريق في مدرجات استاد آل مكتوم، كما وجهت بدعوة أقطاب ورموز النادي واللاعبين القدامى الذين صنعوا تاريخ النادي عبر عقود طويلة، مشدداً على ثقة مجلس الإدارة الكاملة بالجهاز الفني واللاعبين، وقدرتهم على تقديم أفضل مستوى فني خلال المباراة، والتتويج باللقب نظراً لأهميته الكبيرة للنادي وجماهيره.

على جانب أخر، أجرى النصر حصة تدريبية صباحية خفيفة، أمس، بعد الفوز على كلباء لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ويركن للراحة اليوم قبل أن يستأنف مرانه غداً استعداداً للنهائي، الذي يعول عليه الفريق كثيراً لتحقيق أول ألقاب الموسم الحالي.