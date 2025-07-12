علاج تساقط الشعر يوقف لاعب أتلتيك بلباو

أعلن ييراي ألفاريز، لاعب فريق أتلتيك بلباو الإسباني، إيقافه مؤقتاً بعد سقوطه في اختبار للكشف عن مادة محظورة، وذلك بسبب تناوله دواء لمنع تساقط الشعر الناتج عن علاج السرطان.

وصرح بأنه تم إبلاغه قبل بضعة أسابيع بفشله في اختبار الكشف عن المنشطات بعد خسارة أتلتيك أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالدوري الأوروبي مايو الماضي.

واضطر ألفاريز «30 عاماً» إلى التوقف عن اللعب عام 2017 لعدة أشهر للعلاج من إصابته بسرطان الخصية. وأفاد لاعب بلباو بأنه بعد عودته إلى اللعب، بدأ يتناول أدوية لعلاج تساقط الشعر، وإن سبب نتيجته الإيجابية في اختبار المنشطات هو تناوله دون قصد دواء لمنع تساقط الشعر يحتوي على مادة محظورة. وقال: خبر إيقافي صدمة قاسية بالنسبة لي، ولم أصدقه، فأنا لم أتناول مواد ممنوعة قط في حياتي.