«الباريسي» يسعى للقب جديد دون المخاطرة بلاعبيه

يبحث فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تحقيق التوازن بين إضافة لقب جديد إلى موسمه التاريخي، الذي شهد تحقيق حلمه الأكبر بإحراز دوري أبطال أوروبا لأول مرة، وعدم المخاطرة بصحة لاعبيه بعد موسم طويل وشاق.

وذلك حين يخوض غداً نهائي مونديال الأندية لكرة القدم بحلته الجديدة الموسعة في مواجهة تشلسي الإنجليزي. وبالفعل، وصل سان جيرمان إلى النهائي بفوزه الساحق على العملاق الإسباني ريال مدريد 4 - 0 في نصف النهائي.

، مؤكداً أن ما حققه ضد إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا حين أذله 5 - 0 لم يكن وليد الصدفة، بل كان حصاداً لما زرعه إنريكي الذي غير طريقة النظر إلى النادي الفرنسي كمجموعة من النجوم الكبار بهالة إعلامية هائلة.

كما نجح نادي العاصمة في التتويج العام الماضي بثنائية الدوري والكأس المحليين ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في أول موسم له بقيادة مدربه الإسباني إنريكي.