توتنهام يضم الغاني محمد قدوس إلى صفوفه

عزز توتنهام الإنجليزي، المتوج بلقب مسابقة «يوروبا ليغ» لكرة القدم، صفوفه بضم الجناح الغاني محمد قدوس قادماً من جاره وست هام، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ55 مليون جنيه إسترليني، وذلك وفق ما أعلن النادي اللندني، تزامناً مع الحديث عن توجهه أيضاً لضم المهاجم الدولي مورغان-غيبس وايت من نوتنغهام فوريست.

وقال توتنهام في بيان: «يسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع محمد قدوس من وست هام يونايتد، بشرط الحصول على تصريح العمل». وأنهى توتنهام الموسم المنصرم من الدوري الممتاز في المركز السابع عشر مباشرة أمام الثلاثي الهابط إلى المستوى الثاني، ما دفعه إلى إقالة المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو وتعيين الدنماركي توماس فرانك.