أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق «نكتشف المواهب»

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إطلاق معسكرها الصيفي السنوي لعام 2025 تحت شعار «نكتشف المواهب».

وذلك في مقر الأكاديمية بأبوظبي حتى نهاية يوليو الجاري، تحت الرعاية الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

يعكس المعسكر الصيفي التزام الأكاديمية المتواصل برعاية المواهب الناشئة، وتعزيز النمو البدني والاجتماعي والإبداعي للأطفال ضمن بيئة محفزة وآمنة، ويستهدف المخيم الفتيات من عمر 3 إلى 14 عاماً، والفتيان من عمر 3 إلى 10 أعوام، حيث يوفر برنامجاً شاملاً من الأنشطة الرياضية والترفيهية المصممة لتنشيط الأطفال وتحفيزهم وتمكينهم خلال عطلة الصيف.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل كرة السلة، كرة القدم، كرة الطائرة، الكاراتيه، اليوغا، الزومبا، إلى جانب جلسات الطهي، البرامج الترفيهية، الورش التعليمية والتوعية والمزيد، وذلك بإشراف نخبة من المدربين المؤهلين، ضمن بيئة آمنة وودية تدعم اكتساب المهارات والاستمتاع في آن واحد.

وقد حرصت الأكاديمية على توفير خيارات مرنة تناسب العائلات، من خلال باقات اشتراك أسبوعية، ونصف شهرية، وشهرية كاملة، حيث تقام الأنشطة يومياً من الساعة 8:00 صباحاً حتى 2:30 ظهراً طوال شهر يوليو.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مساعي الأكاديمية الاستراتيجية لصقل جيل يتمتع بالثقة بالنفس والقدرة على مواكبة المستقبل، من خلال ترسيخ مفاهيم الرياضة والعمل الجماعي في سن مبكرة.