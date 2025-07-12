«الآسيوي»: الإمارات في المستوى الثاني لقرعة ملحق المونديال

أكد الاتحاد الآسيوي تصنيف المنتخبات الستة المُتبقية في سباق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 على مساراتها النهائية، وذلك قبل إجراء قرعة مباريات ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمقرر إجراؤها الخميس المقبل، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن الإمارات ستوجد في المستوى الثاني للقرعة، ومعها العراق، فيما ضم المستوى الأول قطر والسعودية، والمستوى الثالث عمان وإندونيسيا، وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للكرة «فيفا».

وأن كلاً من الإمارات وإندونيسيا والعراق، تطمح للظهور الثاني في تاريخها، بينما تأمل قطر والسعودية في بلوغ النهائيات للنسخة الثانية على التوالي، وتسعى عُمان لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى كأس العالم.

وذكر أنه حُسمت بالفعل 6 من المقاعد الثمانية المباشرة المخصصة لقارة آسيا، عقب انتهاء منافسات الدور الثالث من التصفيات الشهر الماضي، والذي شهد 3 مجموعات، ضمت كل منها 6 منتخبات، أما المنتخبات التي احتلت المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة، وهي:

الإمارات، إندونيسيا، العراق، عُمان، قطر، والسعودية، والتي ستحصل على فرصة جديدة عبر منافسات الملحق، المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025.

وكشف عن مراسم قرعة الملحق، مشيراً إلى أنه سيتم تقسيم الفرق خلال منافسات الملحق إلى مجموعتين، وتضم كل واحدة منها 3 منتخبات، على أن يتأهل فقط متصدر كل مجموعة إلى النهائيات العالمية المُرتقبة في العام المقبل.

وستقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة من خلال التجمع، بعدما تم تأكيد الاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم، كجهتين مُضيفتين للمباريات خلال الشهر الماضي.

وسيتم توزيع الفرق على 3 مستويات، استناداً إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لمنتخبات آسيا، والذي أُعلن عنه خصيصاً يوم 13 يونيو الماضي، للاستفادة منه في مراسم القرعة، حيث ستوضع الفرق في 3 أوعية، بما يضمن عدم وقوع قطر والسعودية، بصفتهما البلدين المُضيفين للمباريات، في نفس المجموعة.

وبعد نهاية منافسات الملحق، سيلتقي صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة، عبر مواجهتين، ذهاباً وإياباً، تقامان يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، حيث سيُحدد هذا الدور الإقصائي، المنتخب الآسيوي الذي سيمثل القارة في الملحق العالمي، وستجرى قرعة لاحقة، لتحديد مُستضيف كل من مباراتي الذهاب والإياب في هذا الدور، عقب قرعة دور المجموعات من الملحق.