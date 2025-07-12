خورفكان ينهي المرحلة الأولى من الإعداد وينقل تحضيراته إلى النمسا

أنهى خورفكان المرحلة الأولى من الإعداد، التي انطلقت في الأول من يوليو الجاري، واشتملت على الفحوصات الطبية، وسلسلة من التدريبات الصباحية والمسائية تحت قيادة حسن العبدولي، المدير الفني للفريق، الذي تعاقد معه النادي مؤخراً لقيادة «النسور» في الموسم الجديد.

وينقل خورفكان تحضيراته إلى النمسا التي يغادر إليها غداً الأحد في معسكر مغلق يستمر حتى 2 أغسطس المقبل، ينفذ خلاله المرحلة الثانية التي يواصل عبرها الجهاز الفني تدريبات اللياقة البدنية والتكتيك مع خوض 4 مباريات ودية تبدأ يوم 18 الجاري، ويؤدي مباراته الأخيرة قبل يوم واحد من موعد العودة إلى الدولة.

وكشف النادي عن مواصلة المرحلة الأخيرة من الإعداد عبر معسكر داخلي مغلق لفترة قصيرة بعد الفراغ من معسكر النمسا، يتوقع أن يتضمن عدداً من الوديات، تأهباً لمباريات الموسم التنافسي التي يستهلها بمقابلة الجزيرة على ملعبه منتصف أغسطس المقبل، حسب ما أسفرت عنه القرعة التي وضعته في مواجهة بني ياس بالدور التمهيدي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وخلال الفترة الماضية كثف «النسور» نشاطه في ملف التعاقدات، وتميزت صفقاته بعناصر وطنية تمتلك الخبرة في ملاعب المحترفين، حيث كسب 6 لاعبين مميزين في صفقات انتقال حر، باستثناء صفقة واحدة، بقيادة الدولي أحمد برمان «31 عاماً» لاعب المحور، قادماً من العين.

وأحمد جشك «31 عاماً» قادماً من النصر، متسلحاً بخبرة كبيرة في الملاعب مع كلباء وشباب الأهلي، ونجح النادي في التعاقد مع راشد علي «36 عاماً» حارس مرمى الوحدة ومنتخبنا الوطني سابقاً، بجانب فوزه بتوقيع المدافع يوسف العامري «25 عاماً» الذي سبق له الدفاع عن شعار النادي.

وعلى مستوى الأجانب كسب الفريق توقيع لاعب الوسط الكاميروني بيير كوندي «29» الذي تألق الموسم الماضي بشعار «دبا الحصن» الذي عاد إلى الدرجة الأولى.

وكانت أهم وأبرز صفقاته التعاقد مع المهاجم المغربي الدولي طارق تيسودالي «31 عاماً» الذي كان انضم إلى كشوفات الفريق في التعاقدات الشتوية الماضية، معاراً من نادي باوك اليوناني، وحقق نجاحاً لافتاً في تجربته القصيرة محرزاً 6 أهداف، وقاد الفريق في عدد من الانتصارات، ونجحت الإدارة في التوقيع الرسمي معه بعقد يمتد حتى منتصف 2027 ليواصل التحليق مع النسور.

وبالمقابل استغنى النادي عن 9 عناصر من لاعبيه القدامى، بقيادة لاعب الوسط المخضرم عامر مبارك، وحارس المرمى أحمد ديدا، والظهير عبدالله الكربي، ولاعب الوسط وليد حسين، وعدد من الأسماء الأخرى، وما زال النادي يواصل التنقيب ورحلة البحث عن تدعيم صفوفه بعناصر جديدة.

المركز الثامن

وكان خورفكان قد أنهى النسخة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين في المركز الثامن برصيد 33 نقطة، وقدم مستويات متميزة، ويسعى في الموسم الجديد إلى تحقيق أفضل النتائج والتقدم في جدول ترتيب الدوري مع المنافسة على بقية البطولات المحلية بعد أن نجح في اكتساب الخبرة ضمن قائمة فرق المحترفين.