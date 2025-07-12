الهلال يسعى لضم الإيطالي مويس كين من فيورنتينا

يسعى الهلال السعودي إلى مواصلة تعزيز صفوفه للموسم الكروي المقبل من خلال ضم المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين من فيورنتينا، وذلك وفق ما أفادت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الرياضية.

وكشفت الصحيفة أن الهلال بدأ أول من أمس المفاوضات مع وكيل أعمال كين، أليساندرو لوتشي، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن وأمامه حتى الثلاثاء لحسم المسألة، لأن بعد ذلك سيقفل موعد دفع البند الجزائي الموجود في عقد لاعب يوفنتوس السابق وقدره 52 مليون يورو.

وأفادت «غازيتا ديلو سبورت» بأن الهلال سيدفع لابن الـ25 عاماً راتباً سنوياً قدره 20 مليون يورو في عقد يمتد حتى 2029، لكن الفريق السعودي الذي ضم الخميس المدافع الفرنسي تيو هرنانديز من ميلان الإيطالي، يواجه منافسة من مانشستر يونايتد الإنجليزي المهتم بخدمات كين.

وفي حال انتقاله إلى الهلال، سيلعب كين تحت قيادة مواطنه فيليبو إينزاغي الذي استلم مؤخراً مهمة الإشراف على الفريق السعودي وقاده إلى ربع نهائي مونديال الأندية، حيث انتهى مشواره على يد فلوميننسي البرازيلي 0-2.