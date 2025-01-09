«البطائح» يعلن رحيل غوران وتكليف الرئيسي بقيادة الفريق

أعلنت شركة البطائح لكرة القدم، عن الاتفاق مع مدرب الفريق الأول الكرواتي غوران توميتش، على إنهاء التعاقد بالتراضي، وتقدمت له الشركة بجزيل الشكر على كل ما قام به من جهد وإخلاص في أداء مهامه خلال الفترة الماضية، وتمنت له دوام التوفيق والنجاح.

كما أعلنت عن قرارها بتكليف المدرب الوطني محمد الرئيسي مدرب فريق تحت 23 سنة، بقيادة الفريق الأول مؤقتاً، وقال عدنان محمد، مساعد المدرب قبل لقاء الفريق أمام العروبة غداً الجمعة، ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، إن البطائح تنتظره مباراة صعبة ومهمة، وسيحاول الفريق الحصول على نقاط المباراة لتحسين مركزه في جدول الدوري.

وأضاف: «لا شك في أن وضع الفريق غير مطمئن من حيث عدد النقاط، ولكني على ثقة بأن المجموعة الحالية قادرة على تقديم مستوى أفضل والفوز».