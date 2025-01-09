ميلوش لـ« البيان »: سعيد مع الوصل والحياة في دبي أدهشتني

أظهر الصربي ميلوش ميلوييفتش مدرب الوصل، سعادة كبيرة بوجوده على رأس الجهاز الفني لـ«الإمبراطور»، موضحاً أنه يشعر دائماً بحالة معنوية جيدة لأنه محاط، حسب قوله، بمجموعة جيدة بداية بالإدارة والموظفين واللاعبين، وأيضاً الجماهير المخلصة والمحب للنادي، مؤكداً أن الأجواء المحيطة به جيدة وساعدته على الاستقرار وأداء مهمته بسهولة وسلاسة.

وقال ميلوش لـ«البيان»: الإقامة في دبي أيضاً رائعة لأنها مدينة تدهشك وتساعدك على العطاء وتتوفر بها كل مقومات الحياة، دبي تتميز بجودة عالية في جميع جوانب الحياة، التعليم، الثقافة، الترفيه، مختلف الرياضات، كل ما تبحث عنه تجده في دبي، وهذا بالتأكيد ساعدني على الاستقرار وأداء عملي مع فريق الوصل.

واستطرد المدرب الصربي قائلاً: الإمارات بشكل عام تجعلك تصاب بالدهشة، إن بناء دولة بهذا الجمال على الرمال والصحراء، بناطحات السحاب ومناظرها الخلابة والبنية التحتية التي تتميز بها، لم يكن سهلاً، إنه أمر كان يحتاج إلى قادة لديهم رؤية وإيمان وحب للوطن والمواطن، لأنهم قاموا بعمل ضخم، ونجحوا في بناء دولة قوية لديها وجود كبير ومؤثر على مستوى العالم.

وواصل ميلوش حديثه بإعجاب عن الدولة وقال إنه نقل الصورة الرائعة للإمارات إلى أصدقائه في صربيا وخارجها، مبيناً أنه يخبرهم دائماً عن روعة الحياة في دبي والإمارات عامةً، وأضاف: أخبرهم عن أعلى مستوى أمن وأمان أعرفه في حياتي لأنها أهم المزايا التي يبحث عنها الإنسان في كل مكان، أنا أوجه الدعوة باستمرار لكل الأصدقاء وأنصحهم بالتواجد في دبي لأن الأجواء تكون رائعة جداً.

راحة كبيرة

وأضاف: أتمنى الاستقرار مع الوصل وقيادته لتحقيق الإنجازات لأنني كما ذكرت أشعر براحة كبيرة في النادي وأجد تعاوناً من الجميع وأشعر بالأمن في دبي، وأنا لا أفكر في التقاعد قريباً لأنني أمتلك طموحات كبيرة في كرة القدم.

إنجاز رائع

وعبر المدرب الصربي عن فخره بنجاحه في قيادة «الإمبراطور» الموسم الماضي إلى ثنائية الدوري والكأس، في أول رحلة تدريبية له خارج أوروبا، وقال إن إحراز لقبين في الموسم كان إنجازاً رائعاً، وأضاف: علينا أن نضاعف من عملنا وأن نواصل الاجتهاد للفوز بالمزيد من الكؤوس وتحقيق الإنجازات في المرحلة المقبلة.