جاسم يعقوب.. أسطورة خليجية تجاوزت الحدود

جاسم يعقوب القائد الأسبق لمنتخب الكويت، الاسم الذي ارتبط بالكرة الخليجية بشكل وثيق، ليس مجرد لاعب كويتي، بل هو أيقونة رياضية خليجية بامتياز قصته ليست مجرد قصة نجاح رياضي، بل هي ملحمة كروية صنعت تاريخاً لا ينسى في المنطقة.

يتميز يعقوب بموهبة طبيعية فذة في كرة القدم، حيث يتمتع بمهارات عالية في التسديد والتحكم بالكرة واللعب بالرأس، أسهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات مع نادي القادسية ومنتخب الكويت، أبرزها الفوز بكأس آسيا 1980 والتأهل إلى كأس العالم 1982، كما حقق العديد من الألقاب الفردية كهداف للبطولات المختلفة، كان قائداً حقيقياً داخل الملعب وخارجه، يتمتع بشخصية قوية وحضور مؤثر، ترك بصمة واضحة في نفوس الجماهير الخليجية، وألهم أجيالاً من اللاعبين الشباب.

أسهم جاسم يعقوب في رفع مستوى كرة القدم الخليجية بشكل عام، حيث أصبح مثلاً أعلى للعديد من اللاعبين، وزادت شعبية كرة القدم في المنطقة بشكل كبير بفضل نجاحات يعقوب ومنتخب الكويت.

يعتبر جاسم يعقوب رمزاً للكويت، حيث مثل بلاده بأفضل صورة في المحافل الدولية، ورمزاً للرياضة الخليجية، تجاوز تأثير يعقوب حدود الكويت، ليصبح رمزاً للرياضة الخليجية بأكملها، قصة المرعب جاسم يعقوب هي قصة إصرار وعزيمة، حيث استطاع التغلب على العديد من الصعاب لتحقيق حلمه، والتربع على عرش هدافي الخليج لسنوات طويلة اعتزل اللعب في وقت مبكر نسبياً وتحديداً في 25 مارس 1985 مقارنة بمعايير كرة القدم الحديثة.

الاعتزال المفاجئ شكل صدمة للجماهير الكويتية والعربية، حيث كان في قمة عطائه وكان يُعتبر من أفضل اللاعبين في المنطقة، تميز بمجموعة من المهارات والصفات التي جعلته أسطورة بمعنى الكلمة مقارنة بلاعبين آخرين، لأن كل لاعب لديه مميزات خاصة به، ولكن، يمكن القول إن جاسم يعقوب ترك بصمة لا تمحى في تاريخ الكرة الخليجية والعربية.

سبب الاعتزال المبكر يرجع لتعرضه لإصابة خطيرة مما أدى إلى تدهور حالته البدنية وعدم قدرته على العودة إلى مستواه السابق، إضافة إلى الإصابة، اتخذ قرار الاعتزال بشكل شخصي، رغبة منه في الحفاظ على سمعته كلاعب ولا يريد أن يظهر بمستوى أقل مما اعتاده الجمهور منه.

جاسم يعقوب كان متفوقاً في اللعب بالرأس، مما جعله تهديداً دائماً على مرمى الخصوم، وقائداً حقيقياً داخل الملعب وخارجه، قاد فريقه لتحقيق العديد من الإنجازات، حافظ على مستواه العالي لسنوات عديدة، حقق العديد من الألقاب مع نادي القادسية، مما جعله أحد أركان الفريق الذهبي في تلك الفترة، وأسهم في تحقيق العديد من ألقاب كأس الأمير، وهي البطولة الأهم على المستوى المحلي، وتمكن من الفوز بلقب هداف الدوري الكويتي مرات عدة، مما يؤكد براعته التهديفية.