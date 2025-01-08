"السوبر الإماراتي- القطري" لكرة القدم من 16 إلى 19 يناير

أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، تنظيم مباريات السوبر "الأربعة" من 16 إلى 19 يناير الجاري.

وتقام البطولة الأولى التي تحمل إسم "درع التحدي"، وتجمع بين الريان وصيف دوري نجوم أريدُ، ونظيره شباب الأهلي وصيف دوري أدنوك للمحترفين في 16 يناير 2025 بالدوحة.

ويلتقي ببطولة "كأس السوبر" فريق النصر وصيف كأس رئيس الدولة مع نادي قطر وصيف كأس أمير قطر في 17 يناير 2025 في دبي.

وتحمل البطولة الثالثة إسم "درع السوبر"، وتجمع بين السد حامل لقب دوري نجوم أريدُ، والوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين في 18 يناير 2025 بالدوحة.

بينما يلتقي الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع الوكرة بطل كأس قطر في بطولة "كأس التحدي" في 19 يناير 2025 بأبوظبي.

وفي سياق متصل، وقعت اللجنة المنظمة للسوبر اتفاقية مع "العربية للطيران أبوظبي" تصبح بموجبها الشركة راعيا رئيسيا للنسخة الثانية من كأس السوبر الإماراتي القطري.

وكانت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري قد أعلنت مسبقاً عن إقامة 4 بطولات