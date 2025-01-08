«الكويت» يستعد لـ«العراق» و«عمان» في تصفيات المونديال

يعتبر منتخب الكويت «الأزرق» استكمال مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 تحدياً كبيراً، ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني بيتزي لوضع برنامج إعداد جيد معتمداً على الروح القتالية العالية التي ظهرت خلال منافسات «خليجي 26» التي استضافتها الكويت وخرج من الدور قبل النهائي أمام منتخب البحرين الذي توج باللقب، ويمكن لـ«الأزرق» تحقيق نتائج إيجابية يتأهل من خلالها إلى الملحق الأول من التصفيات بالمنافسة على المركز الثالث أو الرابع ويتمنى عشاق الكرة الكويتية للمنتخب الظهور بنفس الأداء والروح خلال المشوار الحاسم، خاصة أن هذه المرحلة الحاسمة تتطلب تركيزاً عالياً وجهداً مضاعفاً من اللاعبين والجهاز الفني، ويتطلع الجميع إلى تحقيق نتائج إيجابية تضمن التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات، كما يسعى الجهاز الفني إلى بناء فريق قوي متماسك قادر على المنافسة على مدار السنوات المقبلة.

من جهته، رفض الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتزي، الحصول على راحة عقب انتهاء «خليجي 26» من أجل متابعة اللاعبين خلال منافسات دوري زين، والبحث عن لاعبين جدد، خاصة أن المرحلة المقبلة من الممكن أن تحدث عملية إحلال وتبديل في بعض المراكز كنوع في الهجوم، وأيضاً في خط الدفاع.