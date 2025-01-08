تدخلات إيجابية لـ«فار» وخطأ تحكيمي مؤثر في قمة العين والشارقة

ظهر الحكم الأجنبي في مباراة وحيدة بالجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، عندما أدار طاقم بقيادة حكم الساحة سيزار راموس، مباراة العين والشارقة، وعلى الرغم من قرارات الصافرة المكسيكية الصحيحة في أحداث المباراة، إلا أن هناك بطاقة صفراء ثانية كانت مستحقة على لاعب الشارقة ماجد حسن، بعد تدخل قوي مثير للجدل كان يستوجب طرده وإكمال فريقه للمباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55، ويعدّ ذلك من القرارات المؤثرة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

تأثير

وباستثناء مباراتي البطائح والجزيرة التي أدارها حكم الساحة يحيى الملا، وشباب الأهلي والنصر وأدارها حكم الساحة أحمد سالم خلفان، اللتين لم تشهدا قرارات خاطئة مؤثرة.. شهدت بقية مباريات الجولة أخطاء مؤثرة وتدخلات إيجابية من حكام الفيديو الأجانب الذي استعان بهم اتحاد الكرة للمشاركة في إدارة مباريات دوري المحترفين، وكانت أبرز الحالات التدخل الإيجابي لاحتساب ركلة جزاء لكلباء أمام عجمان في الوقت بدل الضائع للمباراة التي أدارها حكم الساحة أحمد عيسى درويش.

كما تدخل «فار» لاحتساب هدف للوحدة، بعد أن تم إلغاؤه بإشارة من الحكم المساعد الأول، وأجاد حكم الساحة سهيل عبدالله، اتخاذ قرار ركلة الجزاء للوحدة دون تدخل من تقنية الفيديو، التي تدخلت في مباراة الوصل والعروبة، لاحتساب هدف للوصل بعد إلغائه بإشارة من الحكم المساعد الأول، كما تدخلت لاحتساب ركلة جزاء للعروبة في المباراة التي أدارها حكم الساحة عادل النقبي، وتدخلت لاحتساب هدف لخورفكان في الدقيقة 85، بعد إلغائه بداعي التسلل بإشارة من الحكم المساعد الثاني، في لعبة صعب تقديرها، ولكن لم يتدخل «فار» في لعبة كان يستحق فيها مدافع بني ياس الطرد لمنع المنافس من فرصة واضحة للتسجيل في المباراة التي أدارها حكم الساحة يوسف الجسمي.