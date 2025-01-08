زكريا أحمد: حراس المرمى يتحملون مسؤولية 8 أهداف

حمّل الدكتور زكريا أحمد مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، حراس المرمى مسؤولية 8 من 28 هدفاً تم تسجيلها في الجولة 11، وقال: بعد محافظة 5 حراس على نظافة شباكهم، ارتفع العدد إلى 32 مرة حافظ فيها «حماة العرين» على نظافة الشباك، ويتصدرهم عادل الحوسني حارس الشارقة بـ 6 مرات شباك نظيفة، وأكد استحقاقه ليكون «نجم الجولة».

وأشار إلى أن سهيل المطوع حارس دبا الحصن، الأكثر في التصديات المؤثرة بـ41 تصدياً، وإلى أنه لا يتحمل مسؤولية الأهداف الأربعة أمام الوحدة، وأشاد بدور حمد المقبالي مع شباب الأهلي أمام النصر، مشيراً إلى خروجه بشباك نظيفة للمرة الثالثة، بالتساوي مع علي خصيف حارس الجزيرة، الذي حافظ على نظافة شباكه أمام البطائح، كما نوه بمشاركة راشد علي مع الوحدة للمرة الأولى هذا الموسم، وأثنى على تدخلات خالد عيسى في قمة العين، والشارقة.

وأوضح أن عبدالله التميمي حارس النصر، تسبب في ضربة جزاء لشباب الأهلي، وأشاد بتألق حمد المنصوري حارس كلباء، وبنجاح خالد السناني في المحافظة على نظافة شباك الوصل أمام العروبة ، وأكد أن أحمد حمدان حارس خورفكان، تسبب بالخطأ بهدف غريب لبني ياس، وأن خسارة عجمان ، تزيد من المسؤولية على الحارس علي الحوسني في الجولات المقبلة، وقال إن فهد الضنحاني حارس بني ياس، لا يمر وفريقه بأفضل الحالات، وإن درويش محمد حارس البطائح، لم يكن في أفضل حالاته أمام الجزيرة، وأن راشد سهيل، لا يتحمل مسؤولية خسارة العروبة أمام الوصل.