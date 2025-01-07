إعلان مواعيد وملاعب كأس آسيا 2027 لكرة القدم بالسعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، مواعيد وملاعب النسخة المقبلة من كأس آسيا 2027، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخبا.

وبحسب الاتحاد الآسيوي، ستقام البطولة في 3 مدن سعودية هي الرياض، وجدة، والخبر.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن الإعلان عن تفاصيل الحدث جاء بمناسبة بدء العد التنازلي على انطلاق النسخة الـ19 من البطولة الأهم في كرة القدم بالقارة.

وأوضح أن البطولة ستقام على 5 ملاعب في الرياض، وهي استاد مدينة الملك فهد الرياضية، واستاد جامعة الملك سعود، واستاد جامعة الإمام محمد بن سعود، واستاد المملكة آرينا، واستاد نادي الشباب.

أما في جدة، فتم تأكيد ملعبين هما استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، واستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، مع إنشاء ملعب جديد بمواصفات حديثة في الخبر، لاستكمال البنية التحتية.

وقال ماريانو أرانيتا جونيور، رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا، الذي اطلع على الخطط المستقبلية خلال الاجتماع الثالث للجنة في العاصمة السعودية الرياض، إن الاتحاد الآسيوي ملتزم بتحسين هذه البطولة مع كل نسخة، وأنه تم وضع الأسس لضمان استضافة السعودية لبطولة استثنائية في عام 2027.

وأكد ماريانو ثقته الكبيرة في الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة في الاعتماد على قدراتهم المتميزة في التنظيم وكرم الضيافة، للخروج بالحدث في أبهى صورة كما يتوقع الجميع.

الجدير بالذكر أن 18 منتخبا قد حجزوا مقاعدهم في البطولة، فيما سيتم تحديد المقاعد المتبقية من خلال الدور النهائي للتصفيات والمقرر أن يبدأ في مارس المقبل.