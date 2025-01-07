الوصل يحقق رقما قياسيا لأول مرة في دوري المحترفين

حقق فريق الوصل رقما قياسيا للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين، بفوزه على العروبة بنتيجة 6-0 مساء أمس “الاثنين” في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة، وذلك عندما سجل 4 أهداف للمرة الأولى في الشوط الأول، فيما وصل لاعبه فابيو ليما إلى هدفه رقم 170 في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، كما سجل علي صالح لاعب الفريق أسرع هدف هذا الموسم في الدوري، وذلك بعد 45 ثانية من انطلاقة المباراة، وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن رابطة المحترفين الإماراتية.

وشهدت الجولة، التي أقيمت على مدار يومين، مواصلة شباب الأهلي الثاني برصيد 26 نقطة والفائز على النصر 2-0 “مع تبقي مباراة مؤجلة له”، ملاحقته للشارقة المتصدر برصيد 28 نقطة، وذلك عندما تعادل الشارقة مع العين بدون أهداف، وهو الأول له هذا الموسم.

كما أصبح رافييل تاجير لاعب الجزيرة أول لاعب تركي يسجل هدفا في تاريخ دوري المحترفين الإماراتي، بعدما هز شباك البطائح في المباراة التي انتهت لصالح الجزيرة بنتيجة 3-0.

وقال الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل عقب الفوز بسداسية، إن فريقه لعب بشكل مميز وسريع، واستطاع أن يقدم أفضل نتيجة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الروح المعنوية للاعبين قبل لقاء الجولة المقبلة أمام بني ياس.

وشهدت الجولة تسجيل 28 هدفا، كان أكثرهم في لقاء الوصل على العروبة بـ 6 أهداف.

وخلال الجولة ذاتها حقق أصحاب الأرض الفوز في 5 مباريات، فيما حضرت الخسارة مرة واحدة وكانت للبطائح أمام الجزيرة، والتعادل مرة واحدة أيضا، بدون أهداف في لقاء العين مع الشارقة على استاد هزاع بن زايد.

كما احتسبت 3 ركلات جزاء سجل منهم واحدة وأهدرت منها ركلتان.

ومن ناحية المنافسة على صدارة الهدافين، حافظ لابا كودجو لاعب العين على الصدارة برصيد 14 هدفا رغم غيابه عن التهديف في هذه الجولة، فيما واصل عمر خريبين لاعب الوحدة ملاحقته بالوصول إلى 10 أهداف، بعد تسجيله هدفا في لقاء فريقه على دبا الحصن 4-1، بينما تساوى كل من علي مبخوت، وعادل تاعربت “النصر”، وسردار ازمون "شباب الأهلي" برصيد 7 أهداف لكل لاعب.

وعلى صعيد البطاقات فقد أشهر قضاة الملاعب 28 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوتين، وغابت البطاقات عن أندية النصر، ودبا الحصن، والوصل، فيما كان لاعبو الشارقة الأكثر حصولا على البطاقات بواقع 6 بطاقات صفراء.