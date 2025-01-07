«دوري الثالثة» يشهد أكبر هزيمة في ملاعب الإمارات

شهد دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، أكبر نتيجة يتم تسجيلها في الآونة الأخيرة بملاعب الإمارات، حيث تلقت شباك فريق سبورتي 25 هدفاً مقابل لا شيء في مباراته أمام فريق «تي إف إه»، والتي أقيمت على ملعب مدرسة أب تاون بدبي، ضمن الجولة 14 من عمر المسابقة، وعجز سبورتي عن تسجيل أي هدف، بعدما خاض المباراة بثماني لاعبين، وبدون أي بدلاء أو جهاز فني.

تسجيل

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 13 - 0، وأضاف الفائز 12 هدفاً في الشوط الثاني، وتناوب على تسجيل الأهداف الـ25 من لاعبي فريق تي إف إه، يوناتان أندريس 7 أهداف، إيدن كوبينا 4 أهداف «سوبر هاتريك»، وأحرز 3 أهداف «هاتريك» كل من نتنايل اريجاوي، سيد علي رضا وانتوني اروماتاريو، وسجل هدفين كل من سايمون بوتشواي وبرام مارتينوس، وأحرز يكا نوزادزي هدفاً واحداً.

ترتيب

يذكر أن فريق سبورتي يحتل المركز 18 الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة، دون أي نقاط، وسجل طوال 14 جولة مرت من عمر المسابقة، 3 أهداف فقط، بينما تلقت شباكه 148 هدفاً، ليصل معدل التسجيل في مرماه إلى 10.6 أهداف في المباراة الواحدة، ولم تكن الخسارة الأخيرة لفريق سبورتي أمام فريق تي إف إه، الخسارة الثقيلة الوحيدة في مسيرته هذا الموسم، إذ سبق وخسر أمام يونايتد سبورت 1 - 10، وأمام إيرش 0 - 15، وأمام إي إف سي وأمام سيتي بنتيجة واحدة 0 - 13، وأمام الاتحاد 0 - 19، وأمام يونايتد 0 - 20، وستكون مباراة سبورتي في الجولة القادمة أمام فالكون الجمعة المقبلة.