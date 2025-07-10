باريس سان جيرمان يتخطى ريال مدريد برباعية ويتأهل إلى نهائي مونديال للأندية

واجه ريال مدريد الإسباني موقفا هو الأول من نوعه على مدار مسيرته الطويلة والحافلة مع بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة قاسية صفر / 4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وهذه هي الخسارة الأولى التي يتلقاها الريال، البطل التاريخي للبطولة العالمية، التي توج بها 5 مرات، وذلك خلال لقائه الـ20 في مونديال الأندية، التي يشارك فيها للمرة السادسة في تاريخه.

وكانت المشاركات الخمس الأولى للريال في البطولة بنظامها القديم، حينما كانت تجرى بمشاركة 7 أندية فقط، وكان الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا يبدأ مشواره في المسابقة من الدور قبل النهائي فقط.

وخلال مشواره في النسخة الحالية للمسابقة، التي تقام لأول مرة بنظامها الموسع والحديث بمشاركة 32 فريقا، استهل الريال مسيرته بالتعادل 1 / 1 مع الهلال السعودي، قبل أن يفوز 3 / 1 على باتشوكا المكسيكي و3 / صفر على ريد بول سالزبورج النمساوي في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب في مرحلة المجموعات بالبطولة.

واجتاز ريال مدريد عقبة يوفنتوس الإيطالي في دور الـ16، بعدما تغلب عليه 1 / صفر، قبل أن يحقق انتصارا مثيرا 3 / 2 على بوروسيا دورتموند الألماني في دور الثمانية، لتأتي بعد ذلك الهزيمة المريرة أمام سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وخلال مشواره في مونديال الأندية، خاض الريال 20 لقاء، حقق خلالها 16 فوزا و3 تعادلات، بينما تلقى خسارة وحيدة كانت أمس أمام سان جيرمان، وأحرز لاعبوه 51 هدفا، كأكثر الأندية تسجيلا للأهداف في البطولة، بفارق 16 هدفا أمام أقرب ملاحقيه الأهلي المصري، بينما استقبل مرماه 23 هدفا.

وأصبحت تلك النسخة هي الثانية من كأس العالم للأندية، التي يفشل الريال في التتويج بها، بعد النسخة الأولى التي أقيمت بالبرازيل عام 2000 وشهدت حصوله على المركز الرابع، حينما كانت المسابقة تقام بمشاركة 8 أندية تم توزيعها على مجموعتين بواقع 4 أندية بكل مجموعة.

يذكر أن الريال أحرز كأس العالم للأندية أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022.

وفي السياق ذاته، تعرض الريال لهزيمته الأولى تحت قيادة مديره الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو، الذي تولى المسؤولية قبل انطلاق مونديال الأندية بأيام قليلة، خلفا للإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.