"الاتحاد العماني": أغلقنا ملف كأس الخليج وتصفيات المونديال على رأس الأولويات

أكد محسن المسروري ، نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، أنه تم إغلاق ملف كأس الخليج ، وأن كل التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على تصفيات مونديال 2026.وحقق المنتخب العماني المركز الثاني في بطولة كأس الخليج العربي" خليجي زين 26 " بعد خسارته 1 - 2 في المباراة النهائية أمام المنتخب البحريني.

وقال المسروري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام" ، إن المهم خلال الفترة المقبلة استثمار النتائج الطيبة، والمستوى الفني المميز للمنتخب خلال مشواره في البطولة الخليجية والنتائج الجيدة بالفوز على المنتخب القطري 2- 1، والتعادل مع المنتخبين الإماراتي والكويتي بنتيجة واحدة " 1 -1"، وصولاً إلى الفوز على المنتخب السعودي 2 - 1 في نصف النهائي.

وتوجه نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، بالشكر والتقدير إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري على الجهود التي بذلت، مثنيا على الجماهير العمانية في دعم المنتخب، والحضور إلى الكويت لمتابعة مباريات البطولة، وتشجيع اللاعبين وتحفيزهم، والدور المؤثر لوسائل الإعلام العمانية في تغطية البطولة.

وأعرب عن خالص التهاني للاتحاد البحريني لكرة القدم، بمناسبة تتويج المنتخب الوطني البحريني بلقب كأس الخليج العربي.

