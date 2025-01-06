"الاتحاد البحريني": الفوز بكأس الخليج محطة مهمة للبناء على مكتسباتها

أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، أن فوز المنتخب الأول لكرة القدم بلقب كأس الخليج العربي في الكويت، ما هو إلا انعكاس للرعاية الكريمة التي تحظى بها الرياضة البحرينية من القيادة الرشيدة، وأنه محطة مهمة لها للبناء على المكتسبات التي تحققت في البطولة.

وأثنى نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، في تصريحات له في المنامة، على ما أظهره أعضاء المنتخب من الجهازين الفني والإداري واللاعبين والقائمين على أمره، والروح العالية والأداء القتالي، والجهود التي بذلها الجميع لإظهار المنتخب بأفضل صورة والتتويج باللقب الخليجي للمرة الثانية في تاريخه.

وتوجه بالتهاني إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، بهذه المناسبة.

وقال إن تحقيق اللقب يؤكد ما تحظى به كرة القدم البحرينية من اهتمام خاص من قبل حكومة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كإحدى ثمار دعم جلالة الملك للرياضة البحرينية.

كما قدم التهاني إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، و سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.