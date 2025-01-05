العين والشارقة يتقاسمان نقاط مباراتهما بالتعادل السلبي

تقاسم العين، وضيفه الشارقة، نقاط مبارتهما بعد تعادلهما سلبيا مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع العين رصيده إلى (19 نقطة) في المركز الرابع، بينما رفع الشارقة رصيده إلى ( 28 نقطة) ليحافظ على صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني.

الشوط الأول

جاء الشوط الأول متكافئا بين الفريقين من حيث الاستحواذ على الكرة والمحاولات الهجومية والفرص الضائعة، وبرزت الأحداث في وقت مبكر من هذا الشوط، عندما سجل كايو لوكاس، هدفا في الشارقة احتسبه الحكم قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لتلغيه بداعي التسلل في الدقيقة السادسة، وخلال ثلث الساعة الأولى دانت أفضلية نسبية للشارقة وتصدى دفاع العين وخلفه الحارس عيسى، لمحاولات عدة، قبل أن تظهر أخطر فرصة لأصحاب الأرض بتسديدة قوية لمحمد عوض الله، من خارج المنطقة طار لها حارس الشارقة وحولها إلى ركنية لم يستفد منها الفريق البنفسجي.

احتجاجات

في فترة ما شهدت المباراة بعض الاحتكاكات من اللاعبين داخل الملعب مع احتجاجات متواصلة لمدرب الشارقة وطاقمه الفني والاداري بالمنطقة الفنية، غير أن الحكم المكسيكي، فرض شخصيته ليستمر اللعب سجالا بين الطرفين، وبدا العين أفضل في الدقائق العشر الأخيرة إذ هاجم منطقة الشارقة واستبسل الدفاع في إبعاد محاولات وتسديدات لعوض الله، ورحيمي، وبندر الأحبابي، قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء هذا الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني قاد الشارقة محاولات عدة وكسب أكثر من ركلة زاوية انتهت إلى لاشىء، وسدد متوسط ميدان العين تراوري، كرة قوية تألق حارس الشارقة وأبعدها إلى ركنية، ثم سيطر العين على مجريات اللعب واندفع للهجوم ولكنه افتقد للمسة الأخيرة، وعاد الحوسني، حارس الشارقة للتألق ليبعد تسديدة الأحبابي، من مخالفة خارج المنطقة، وظهرت الفرصة الأبرز للشارقة بعد انفراد كايو بالمرمى، ولكن الحارس عيسى، تدخل في الوقت المناسب وانقذ الموقف، فيما كاد خطأ للكوري الجنوبي بارك، في وسط الملعب أن يكلف العين كثيرا عندما خطف بيريرا، الكرة وانفرد بالمرمى ولكنه تردد في اتخاذ القرار المناسب ليتدخل الدفاع ويبعد الخطر.

استمرت أفضلية العين مع تراجع للشارقة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، فيما لم يرتق كل من رحيمي، ولابا، في المقدمة الهجومية للمستوى الذي يمكنهما من ترجمة الفرص العيناوية، وأضاع البديل كاكو، أخطر فرص الفريق وهو في مواجهة مرمى الشارقة بعد ان أطاح بالكرة فوق العارضة، وهو الأمر نفسه الذي فعله لابا بعد مرور دقيقتين من الفرصة الأولى، كما وأضاع كايو لوكاس فرصة مماثلة للشارقة بالجهة المقابلةن لينتهي اللقاء بالتعادل من دون أهداف.