ختام فعاليات «كرة القدم لكبار المواطنين»في أبوظبي

اختتمت، أمس، في جزيرة المارية أكتيف بالعاصمة أبوظبي فعاليات مشروع «كرة القدم لكبار المواطنين» ضمن حزمة مشاريع اتفاقية الشراكة المجتمعية، والتي كانت قد أُطلقت بالتعاون بين رابطة المحترفين الإماراتية وشركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً ومؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي. وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة ضمن فعاليات البطولة، عبدلله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسة والموارد البشرية في مبادلة، ووفاء آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي.

ويهدف المشروع الذي أقيمت فعالياته على مدار يومي 4 و5 يناير الجاري، لأن يكون نقطة الانطلاق لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وعلى برامج الصحة واللياقة البدنية، وتقليل المشاكل الصحية والمساهمة في بناء بيئة مجتمعية. وشهدت البطولة مشاركة فعّالة من كبار المواطنين، الذين يمثلون شريحة مهمة وحيوية في بنية المجتمع الإماراتي،، حيث شاركت 8 فرق، ضم كل فريق 10 لاعبين من 60 سنة فما فوق.