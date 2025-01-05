العبيدي يهدي الأفريقي التعادل 2-2 أمام النجم الساحلي بدوري تونس

أحرز حمدي العبيدي هدفا ثمينا للأفريقي في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحسم التعادل الإيجابي 2-2 قمةالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم بين النجم الساحلي والنادي الأفريقي اليوم الأحد.

ورفع النادي الأفريقي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ثنائي الصدارة المؤلف من الملعب التونسي والاتحاد المنستيري بينما رفع النجم الساحلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.

افتتح فراس شواط النتيجة للنجم الساحلي بعد أربع دقائق من بداية المباراة بعدما تابع كرة سددها راقي العواني أبعدها غيث اليفرني حارس الأفريقي ليباغته شواط ويسدد كرة قوية في الشباك.

وتمكن حمزة الخضراوي من تعديل الكفة للأفريقي في الدقيقة 14 بعد تمريرة عرضية مثالية من العبيدي قبل أن يضع فادي بن شوق فريقه في المقدمة من جديد في الدقيقة 35 بعد تمريرة عرضية من العواني.

وعاد الأفريقي ليدرك التعادل عن طريق العبيدي في الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن المباراة بعد تمريرة عرضية من بلال آيت مالك.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة لسيدريك أجبو من النجم الساحلي في الدقيقة 87 وغيث الزعلوني من جانب النادي الأفريقي بعدها مباشرة قبل أن يطرد العبيدي في الوقت بدل الضائع.

وأضاع شواط فرصة تسجيل الهدف الثاني له في الدقيقة 24 بعد تمريرة عرضية من أجبو.

وأهدر الخضراوي فرصة في بداية الشوط الثاني عندما سدد أمام المرمى الخالي من أنس الخرداني حارس النجم الساحلي لكن الكرة مرت بعيدا.

وتصدى الخرداني لضربة رأس من العبيدي في الدقيقة 66 بعد تمريرة عرضية من البديل عبد الملك قلالش قبل أن يتألق الخرداني مرة أخرى أمام كرة قوية أطلقها الجزائري قلالش ويحرم الأفريقي من تسجيل هدف.

وسدد آيت مالك كرة قوية في الدقيقة 85 مرت فوق المرمى بقليل.

واعتبر ديفيد بيتوني مدرب الأفريقي التعادل "نتيجة عادلة" بالنسبة لفريقه رغم أن الانتصار كان سيمكنه من الانفراد بالصدارة.

وقال بيتوني في تصريح للتلفزيون التونسي "لم نكن جيدين في الشوط الأول وأضعنا العديد من فرص التهديف بسبب التسرع".

وتابع "هذه مباراة قمة مميزة بين فريقين يمران بفترة إيجابية في سباق الدوري المحلي".

وفي لقاء آخر، فرض شبيبة العمران التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه اتحاد بنقردان.

ورفع شبيبة العمران رصيده إلى 15 نقطة من 14 مباراة في المركز العاشر فيما رفع اتحاد بنقردان رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12.

أحرز نسيم صيود هدف التقدم لبنقردان في الدقيقة 61 قبل أن يدرك أحمد الحضري التعادل لشبيبة العمران في الدقيقة 72.

وحسم التعادل السلبي لقاء مستقبل قابس وقوافل قفصة ليحتل مستقبل قابس المركز 11 برصيد 14 نقطة فيما ظل قوافل قفصة في المركز الأخير بست نقاط.